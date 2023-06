Les Toulousains profitent du lac de la Ramée avec le retour des fortes chaleurs ce week-end

La saison des baignades est lancée ! Il fait très chaud ce week-end à Toulouse et ses alentours, le thermomètre dépasse les 33 degrés dans la ville rose. Des températures qui donnent envie d'aller se rafraîchir ! Et les Toulousains et Toulousaines étaient nombreux à avoir choisi le lac de la Ramée, à l'ouest de Toulouse ce dimanche.

Profiter de l'eau fraîche...

Sur la petite plage aménagée du lac, les petits comme les grands profitent de l'eau. "Elle est super bonne, elle doit être à 25 degrés", s'exclame Fadi tout sourire, les cheveux encore mouillés de baignade. Enzo, lui, n'est pas de cet avis il claque des dents sur la plage : "elle est bonne mais un peu fraîche".

Sur la plage artificielle, les enfants font des châteaux de sable. Samuel est venu en famille : "c'est la deuxième fois qu'on vient. On a découvert ce lac il y a une semaine. On a beaucoup aimé, on va y passer du temps cet été je pense."

...avant le retour des cyanobactéries

Enfin, si les cyanobactéries ne refont pas surface comme l'an dernier. C'est d'ailleurs ce qui décourage un peu Laura à l'idée de se baigner dans le lac : "je ne me baigne qu'en début d'été et encore je ne trempe que les pieds généralement. Je ne me baigne pas comme dans une piscine. Je ne veux pas prendre le risque de tomber malade à cause des bactéries".

L'an dernier, la baignade avait été interdite dès le 14 juillet à cause des cyanobactéries, sortes d'algues dangereuses pour la santé. Les fortes chaleurs entraînent la prolifération de ces algues.

A noter enfin que la baignade n'est pas encore surveillée au lac de la Ramée, elle le sera à partir du 8 juillet et le restera jusqu'au 27 août. La plage sera surveillée tous les jours de 10h à 19h.