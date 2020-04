Déconfinement : les Toulousains recevront leur masque par la Poste

Lors de sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire, le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc, a indiqué que les masques commandés par la collectivité devraient être livrés "quelques jours avant le 11 mai". Au total, 900 000 masques (et non pas 800 000 comme annoncé dans un premier temps) ont été commandés. Le budget de chaque commune financera ces masques 'grands publics' et chaque municipalité se chargera donc de sa distribution.

Pour la ville de Toulouse, nous avons trouvé un accord avec la Poste, qui se chargera de la distribution - JL Moudenc

Les masques sont fabriqués à Montluçon, ils sont normés AFNOR, l'entreprise a été choisie car elle produisait sur place et qu'elle garantissait une date de livraison de masques antérieures au 11 mai. La ville de Toulouse doit ensuite les distribuer, via la Poste. Selon Jean-Luc Moudenc, la ville travaille avec l'entreprise pour une distribution aux habitants "la plus coïncidente possible avec la date du 11 mai". Le maire s'est gardé pour le moment de promettre une distribution intégrale et effective avant le début du déconfinement.