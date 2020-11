Les Tourangeaux fleurissent les tombes pour la Toussaint malgré le confinement

La Toussaint a une saveur particulière cette année. Mais malgré le confinement et la crise sanitaire, les Tourangeaux ont tenu à honorer leurs morts, en se rendant dans les cimetières et en fleurissant les tombes de leurs proches. Le gouvernement a permis aux fleuristes de rester ouverts ce week-end, avant de fermer lundi.

"Plus triste que d'habitude"

Au cimetière de la Salle, à Tours Nord, les chrysanthèmes ont fleuri sur les tombes en marbre. "Quels que soient les événements, on se doit de venir honorer les gens qu'on a aimés", explique Lucilia, venue sur la tombe d'une amie proche. "Je n'ai jamais oublié une Toussaint depuis son décès". Le coronavirus n'y changera rien.

Avec ou sans confinement, David aussi serait venu au cimetière. "Ma mère est décédée récemment, c'est important de se recueillir. On fait face au Covid, on fait face aux attentats. Il y a plein de tristesse", souffle-t-il. Cette année, l'atmosphère paraît également plus pesante pour Christelle : "C'est plus triste que d'habitude. Il y a des gens qui viennent de loin pour la Toussaint et qui n'ont pas pu se déplacer avec le contexte dans lequel nous sommes. Les tombes sont beaucoup moins fleuries".