Tours, France

Les Bleus vont tenter de décrocher une deuxième étoile ce dimanche 15 juillet. A 17 heures, les footballeurs français affrontent la Croatie en finale de ce mondial 2018. Le match a lieu à Moscou, en Russie alors les supporters français qui n'ont pas pu faire le déplacement vont encourager l'Equipe de France à leur façon.

A Tours, ils ont déjà tout organisé : ils vont regarder le match en famille ou entre amis. " On sera sur la route à ce moment-là, direction la Bretagne, mais pas question de louper ça : on mettra la radio ! ", explique Isabelle. Quant à ceux qui travaillent dans des bars, ils garderont un œil sur les écrans de télévision tout en servant des bières.

Les gérants de bar ont justement pris leurs précautions pour éviter une pénurie de bière au cours du match. " En bas, on a _75 fûts de 30 litres en bière blonde_, ça devrait suffire ! ", se rassure Cyril Foulon, responsable du restaurant-bar" La Manufacture ", place Plumereau à Tours.

Les supporters tourangeaux ont surtout fait le plein d'accessoires bleu-blanc-rouge. Drapeaux, maillots, perruques... " Sur le maquillage et les cornes de supporters, on a été dévalisé cette semaine ", précise Emilie, qui travaille à "Fête ci Fête ça", un magasin d'accessoires et de déguisements à Chambray-lès-Tours.

A l'entrée du magasin, un rayon entier d'accessoires tricolores a été installé. © Radio France - Aurore Richard

Les Tourangeaux se préparent aussi à donner de la voix pour encourager les joueurs de Didier Deschamps tout au long du match :

La centrale nucléaire de Chinon a également tenu à apporter son soutien aux Bleus. Elle met donc en lumière la Boule de Chinon, de 23 heures à 1 heure du matin, ce samedi 14 et ce dimanche 15 juillet.