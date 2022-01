Les Tourangeaux sont partagés sur le port du casque obligatoire à vélo

Plusieurs sénateurs ont relancé ce jeudi, via une proposition de loi, le débat sur le port du casque obligatoire à vélo, obligation qui, jusque là ne s'applique qu'aux enfants âgés de moins de 12 ans. Cette proposition de loi fait suite à la pratique du vélo qui a augmenté depuis le début de la pandémie. A Tours, le nombre de passages de vélos a bondi de près de 25% sur le pont Wilson entre décembre dernier et décembre 2020.

Deux visions s'affrontent

C'est un groupe de sénateurs centristes qui propose de rendre le casque obligatoire pour "tout conducteur d'un véhicule à une ou plusieurs roues, qu'il soit à moteur ou à assistance électrique, ainsi qu'à tout conducteur de cycle", sous peine d'une amende de 135 euros.

"Près de deux tiers des cyclistes mortellement accidentés avaient 55 ans et plus en 2019" et "le traumatisme crânien est la cause principale de décès chez les cyclistes", explique le sénateur centriste François Bonneau dans sa proposition.

"Il semble que ce soit une fausse bonne idée", a réagi Françoise Rossignol présidente du Club des villes et territoires cyclables. "Pour qu'il y ait plus de vélos, il ne faut pas mettre de frein à la pratique". Un point de vue partagé par Adrien Pitault co-président du collectif cycliste 37 : "78% des gens qui ont eu des accidents mortels à vélo l'ont eu dans le cadre du loisir. Que le port du casque soit obligatoire dans les clubs sportifs pour une pratique sportive c'est très bien, par contre pour une pratique du quotidien, si on regarde les chiffres, ce ne sont pas les plus touchés par la mortalité, donc cette obligation du port du casque est totalement contreproductive".

A Tours, les avis sont partagés

Selon l'Observatoire de la sécurité routière, un tiers des cyclistes portent un casque aujourd'hui en France. Dans les rues de Tours, ils sont assez peu à porter un casque, jeunes et moins jeunes ont tous une bonne raison. "J'en ai un mais je ne le mets pas" explique Jean-Pierre, un septuagénaire. "Cela m'emmerde... le masque, le casque... non mais... il faut arrêter". Pourtant j'en ai ramassé des gamelles, une fois j'ai pris une portière, en tombant j'ai eu peur de me taper sur l'angle du trottoir... en plus les casques, c'est embêtant, on ne sait pas où les mettre, il faut l'emmener partout c'est pénible". Valérie a un tout autre avis. "Je suis plutôt pour, de toute façon on le fait mettre aux enfants, maintenant c'est partout, on porte un casque pour faire du ski, c'est bien que les enfants le mettent pour faire de la trottinette aussi. C'est à nous les parents de montrer l'exemple, parfois on ne le mets pas et ce n'est pas bien".

Ce n'est pas la première fois qu'une proposition de loi sur le port du casque à vélo est examinée. "Les Français en ont marre qu'on leur impose des obligations" avait lancé en 2019 Elisabeth Borne alors ministre des Transports.

Le port obligatoire du casque à vélo n'est pas encore pour demain

Ce texte proposant cette mesure très controversée a été mis en échec ce jeudi après-midi au Sénat, il n'a finalement pas été adopté en commission où il était examiné en première lecture dans l'hémicycle dans le cadre d'un espace réservé au groupe centriste à l'origine de la proposition de loi. Son auteur l'a retirée à l'issue de la discussion générale et elle n'a donc pas été soumise au vote du Sénat.