Les touristes affluent à l'anse de Peyrefitte, trois mois après l'incendie qui a ravagé prés de 1000 hectares

Trois mois en arrière, les flammes ravageaient les hectares autour de l'anse, aujourd'hui les touristes ont remplacé les camions de pompiers. Trois mois après l'incendie parti de l'anse de Peyrefitte prés de Banyuls-sur-Mer(Pyrénées-Orientales) la saison estivale bat son plein, avec des vacanciers qui débarquent dans un décor bien différent de celui qu'ils avaient envisagé au moment de leur réservation. En plein été, la commune de Cerbère paie encore les conséquences du premier gros incendie de 2023.

"Ça fait un petit peu désolation"

Alice arrive de Cherbourg avec un groupe d'amis et sur la route elle a vu le paysage se transformer, devenir de plus en plus marron, des panneaux brulés par les flammes indiquaient les tournants sur les bords de route et des palissades calcinées encore en place : "pendant un moment, quand même, on se demandait où on arrivait. Puis quand on a vu la plage, ça allait mieux ! Mais c'est vrai que c'était un peu inquiétant." Comme beaucoup d'autres vacanciers sur la plage ce jour-là, elle est venu pour profiter du sentier sous-marin, site Natura 2000. Fabrice le rappelle volontiers "on est venus pour profiter du soleil de la chaleur et de la mer. Le reste, ce n'est pas horrible, l'herbe a même déjà commencé à repousser, la végétation sur les arbres et certaines parcelles de vignes, dans quelques années on ne verra plus rien. "

"Beaucoup moins de randonneurs"

Du côté des commerçants aussi, on veut rester optimistes. Car l'incendie parti de l'anse de Peyrefitte a encore des conséquences aujourd'hui sur la fréquentation du site, et par ricochet sur les terrasses et les commerces. Sacha Girbal, est le gérant de l'hôtel-restaurant la Dorade à Cerbère ainsi que du snack Le Passage et le Restaurant de la plage et il l'a bien vu, ses terrasses comme les chambres ne font pas le plein. "Les sentiers du littoral ont tardé à rouvrir aussi on a vu et on voit encore beaucoup moins de touristes venus randonner." Il chiffre à environ 25% la baisse de fréquentation de ses établissements. "Entre l'inflation et la sécheresse, l'incendie c'est le facteur de plus dont on se serait bien passé." ponctue le gérant. "Mais ça repousse, pour ce qui reste ça n'a jamais été si vert ! Venez maintenant on voit moins que ça a brulé !" insiste Dominique Brun, gérant du restaurant Le bout du monde dans l'anse de Peyrefitte.