Les touristes de retour, les restaurateurs font le plein au Mans

Habillés de noir, les serveurs du Boeuf tient le pavé rentrent et sortent de l'établissement pour servir les clients en terrasse. Le restaurant dispose de plus de cent couverts, et à midi, la moitié est déjà occupée. "On a fait une très belle saison", confirme le gérant, Maxime Sersiron.

Plus de touristes

La raison de cette hausse de fréquentation ? Le retour des touristes. Qu'ils soient Français, Hollandais, Allemands ou Anglais. Pour Kevin Michelin, un autre restaurateur manceau, travaillant à La baraque à Boeuf, c'est un changement d'habitudes qui les amène tous au Mans. "Avant, les gens voyaient le panneau "Le Mans" sur l'autoroute, ils ne s'arrêtaient pas, et maintenant, je pense que les gens prennent le temps, ils s'arrêtent, ils viennent chez nous et ils repartent", développe-t-il.

Le Mans a donc attirée les touristes cet été, même si ce n'était que pour de courtes haltes d'un jour ou deux, cela a suffit à redonner un élan à la restauration mancelle. Erik et Leeloo, deux allemands, sont justement attablés. Ils ont décidés de passer l'après-midi ici, et de visiter un peu la ville sur la route du retour, après avoir séjourné en Bretagne et en Normandie.

Mais moins de saisonniers

Le revers de la médaille de cette affluence pour les restaurateurs, c'est le manque de saisonniers. Depuis un an, les restaurants peinent à recruter et cet été n'a pas fait exception à la règle. "C'est la première fois où on n'avait pas d'équipe formée pour la saison. Donc on a fait avec, on a réussi, sur le fil, au dernier moment, à trouver nos saisonniers, mais cela a été compliqué", se souvient Maxime Sersiron, du Boeuf tient le pavé.

Le restaurateur est d'ailleurs bien décidé à ne pas renouveler ces difficultés l'été prochain : "on s'y prendra bien à l'avance. Habituellement, on a énormément de CV déposés ou autre, maintenant, on sait que ça arrive plus, donc c'est à nous d'anticiper." Si les clients sont toujours au rendez-vous l'année prochaine, il faudra en effet recruter plus de saisonniers.