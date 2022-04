Les touristes espagnols sont de retour en Périgord Noir après deux ans d'absence

Les visiteurs venus d'Espagne sont de retour en Dordogne pour la période de pâques. Depuis deux ans, ils étaient absents à cause de la pandémie de covid. "On a l'impression de retrouver la normalité" témoigne une commerçante.

Les visiteurs espagnols viennent trois fois par an habituellement à la Toussaint, en janvier pour les Rois et à pâques

"On était presque émus de se revoir" raconte Stéphanie, restauratrice, depuis quelques jours elle retrouve des clients espagnols qu'elle n'a pas vu depuis deux ans. Dans les rues de Sarlat, en ce lundi de pâques, les touristes et les visiteurs sont nombreux et si on tend l'oreille, on entend parfois parler espagnol. Maïté vient de Pampelune, elle visite Sarlat pour la première fois et elle a un programme bien chargé "visiter quelques villes, manger par ici parce que l'on mange très bien ici. Visiter aussi des monuments historiques. Nous savons qu'il y a beaucoup d'histoire, beaucoup d'art et beaucoup de nature, que des choses qui nous plaisent".

En général, les touristes espagnols viennent trois fois dans l'année en Périgord : en janvier, à pâques et à la Toussaint. L'Office de tourisme du Périgord Noir communique beaucoup vers l'Espagne pour séduire ces visiteurs mais à cause de l'épidémie de covid, ils ont été absents. Cette famille franco-espagnole rencontrée dans les rues de Sarlat a été privée du Périgord pendant deux ans. Carmen et son mari font leur grand retour ici "c'est un vrai plaisir parce que c'est vraiment beau le Périgord" expliquent-ils, ils habitent Madrid.

"50% de ma clientèle est espagnole en ce moment"

C'est un plaisir aussi pour les commerçants sarladais qui retrouvent enfin leur clientèle. Claire est responsable de la boutique de vin du château Lagrézette : "Ca a commencé avec la première semaine des vacances scolaires, 50% de ma clientèle est espagnole. On a l'impression de retrouver la stabilité et une normalité au niveau de la fréquentation".

Il n'y a pas que les touristes espagnols en Périgord, des Brésiliens sont là aussi et les groupes de touristes américains arrivent dès la semaine prochaine.