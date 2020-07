Les touristes étrangers absents des campings d'Occitanie cette année

En temps normal, les campings en Occitanie accueillent beaucoup d'étrangers, cela représente la moitié de la clientèle. Cette année, à cause du coronavirus, les touristes étrangers se font particulièrement rares, et les professionnels vont tenter d'attirer les vacanciers français.

Le Gersois Claude Dumas, membre du bureau national de la Fédération de l'Hôtellerie de plein air fait le point sur le remplissage des campings de la région ce vendredi sur France Bleu Occitanie. "On pense que sur l'ensemble de la saison nous allons perdre entre 40 et 50%. À l'heure actuelle nous avons un remplissage qui peut tourner entre 20 et 30%, alors qu'on devrait être déjà pratiquement au double. "

Des chiffres expliqués par l'absence des touristes étrangers, notamment : "En principe c'est 50% de notre clientèle et cette année elle n'est pas au rendez-vous". Selon lui, 90 % des touristes anglais ne sont pas là. Quant à la clientèle hollandaise, très importante également, la fréquentation est en chute de 50 à 60 % à peu près. Toutes les réservations qui avaient été faites avant le confinement ont donné lieu à des tas d'annulations. Les frontières ont rouvert récemment.

Se rattraper avec la clientèle française ?

Alors, il espère se rattraper avec la clientèle française, tout en restant sceptique : "le problème c'est que nous avons beaucoup d'entreprises qui ont travaillé pendant le confinement, qui ont repris le travail aujourd'hui donc qui ne donnent pas de congés cet été (...), beaucoup sont au chômage technique, de nombreuses entreprises sont en train de fermer, donc il y a une inquiétude croissante et ces gens-là ne viendront pas ou diminueront sérieusement les vacances, et puis il y a ceux qui ont peur tout simplement, on est en train de nous parler en permanence d'une deuxième vague."

Tout le monde se demande si on sera encore vivants économiquement fin septembre. — Claude Dumas

Les aides de l'Etat ont permis, "des reports sur les annuités, des aides sur les trésoreries, mais qui se rajouteront aux prêts existants." s'inquiète le professionnel. Selon lui, cette saison sera décisive pour le monde du tourisme et les propriétaires de camping, et si elle démarre, ce sera dans les huit à dix jours à venir.