Les touristes étrangers de retour à l'Isle-sur-la-Sorgue

"Les Français et les Européens n'ont jamais vraiment boudé la Venise Provençale", constate Xavier Feuillant de l'office du tourisme de l'Isle-sur-la-Sorgue. Mais il avoue que les visiteurs étrangers commencent doucement à revenir : "on entend enfin parler plusieurs langues dans les rues du centre-ville". Il faut ajouter qu'avec le retour de la brocante de printemps, les touristes aficionados de la chine comme les novices n'ont pas manqué le rendez-vous. A l'Isle-sur-la-Sorgue, près 1,5 millions de visiteurs passent chaque année.

Dans les restaurants, hôtels on s'attend à une belle saison

Chez les restaurateurs l'Islois on sent un vrai retour à la normale. Cristopher Clareton, patron de Monsieur Tu en bord de Sorgue, court pendant son service. Il prévoit une belle saison : "Les gens ont mis la Covid derrière eux, on a pour l'instant beaucoup d'étrangers à Pâques mais les locaux restent de fidèles clients". Son établissement est ouvert depuis quelques mois seulement, il n'a pas de comparaison avant pandémie mais il attend une forte affluence.

Une fréquentation déjà à son comble dans les campings de la région. Emilie Hédiard est la gérante du camping de la Sorguette à l'Isle-sur-le-Sorgue : "Pour Pâques on est complet et _l'agenda des réservations estivales se remplit déjà_". Une immense satisfaction pour Emilie qui est parvenue à remplir son établissement dès sa réouverture au 15 mars dernier avec la levée des restrictions sanitaires.