Les touristes étrangers déjà de retour au port Chantereyne de Cherbourg

Après deux années rendues compliquées par la crise sanitaire en terme de fréquentation, le port de plaisance de Cherbourg observe, en ce début de période estivale, un retour des touristes étrangers. Une augmentation de 22 % par rapport à 2019, avec beaucoup plus d'Allemands et moins de britanniques.

On peut déjà parler de soulagement. Le port de Chantereyne à Cherbourg est de nouveau investi par les bateaux des touristes étrangers, dès le début de ces vacances estivales de juillet. La fréquentation totale a même augmenté de 22% sur le premier semestre 2022 par rapport à la dernière année de référence, 2019. "On a eu deux années assez catastrophiques dues aux impossibilités de navigation en raison de la crise sanitaire. C'est très bien reparti avec des chiffres qui dépassent les données de 2019, qui était déjà une très bonne année à l'époque, donc on est vraiment très contents. C'est très très encourageant mais on verra comment ça évoluera sur le pic de saison en juillet-aout", affirme la directrice du port de plaisance, Céline Boutinaud.

Néanmoins, ce n'est pas tout à fait le même public qui s'amarre à Cherbourg si on compare les données des années précédentes. Il y a beaucoup plus de touristes allemands : en hausse de 60% par rapport à 2019. "On le doit sans doute aux restrictions imposées par le Royaume-Uni avec le Brexit, comme l'obligation de présenter un passeport plutôt qu'une carte d'identité pour entrer sur le territoire. Or les Allemands étaient très friands de l'Angleterre et ils semblent se rabattre sur les cotes normandes", explique Céline Boutinaud.

Les Britanniques moins présents que d'habitude

"On aussi des Hollandais, des Britanniques qui reviennent, mais pas encore totalement dans la mesure de ce qu'on a connu par le passé. On a beaucoup de plaisanciers qui sont déjà venus par ici. De toute façon, dès que le public britannique et européen passe par ici, il s'arrête, on est un peu un passage obligé", poursuit-elle. C'est le cas de Greg, un Anglais, originaire de Winchester, dans le sud du pays. Il vient presque chaque année depuis 27 ans et remet pour la première fois les pieds en France depuis la crise sanitaire : "On a un peu navigué pendant la période covid sur les cotes ouest anglaises, mais c'est tout. Alors revenir ici, c'est génial ! C'est un superbe endroit !"

Mauvaise surprise en revanche pour quelques plaisanciers, refoulés ce lundi par manque de place, puisque le port de Chantereyne accueille la Drheam Cup du 13 au 17 juillet. Plusieurs voiliers y sont déjà amarrés.

