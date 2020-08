Les touristes étrangers reviennent dans l’arrière-pays héraultais, dans le Minervois et le Carroux. Les réservations repartent à la hausse pour les prochaines semaines.

Les touristes étrangers de retour dans le Minervois et le Caroux

La saison touristique démarre vraiment dans l’arrière-pays héraultais. Les réservations sont sensiblement à la hausse les prochaines semaines avec une arrivée plus importante de touristes étrangers.

Le taux de remplissage dans les campings s'approche de ceux des années précédentes. Certains affichent désormais complet, comme celui de Roquebrun, au bord de l'Orb. Pourtant, il n'en était pas ainsi en juillet. Les étrangers étaient beaucoup moins nombreux que les années précédentes, conséquence directe de la crise sanitaire.

Certains professionnels enregistrent des pertes jusqu'à 30 % par exemple dans le Caroux. Mais cette baisse est bien plus importante dans le Minervois. Jusqu'à 50% de baisse.

De nombreux anglais, hollandais et américains ont repoussé leur venue, comme l'explique Julien Delaumone, en charge du développement à l'Office de tourisme du Minervois au Caroux Copier

Sur les bords de l'Orb, les professionnels s’inquiétaient et attendaient de pied ferme les touristes étrangers. Les réservations en août sont proches des années précédentes et les demandes affluent.

Reportage France Bleu Hérault Copier

Ce fleuve, long de 135 km et qui traverse l'Aveyron et l'Hérault avant de se jeter dans la mer, est le dixième fleuve le plus fréquenté en France. L'absence des touristes étrangers, en début de saison, a eu un impact forcément sur l'économique local.

Les loueurs de canoës et kayaks retrouvent le sourire sur les rives de l'Orb

Le chiffre d'affaire est en baisse de 30 à 40 % selon les loueurs. La base de loisirs de Roquebrun (600 Canoë et kayak) est la plus importante de l'Orb. Son directeur, Philippe Gonzalèz, envisage l'avenir sereinement, ''Juillet n'a finalement pas été si mauvais dit-il. Et août pourrait s'annoncer aussi bon que les années précédentes''.