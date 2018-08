Ils sont de plus en plus nombreux chaque année à suivre la petite ligne verte du voyage à Nantes. Cette année, les touristes ne gardent pas uniquement l'image d'une ville culturelle dynamique, mais aussi celle d'une ville où les déchets s'empilent devant les terrasses des cafés.

Nantes, France

"Les rues sont sales, affirme Pascale, touriste ariégeoise. C'est la première chose que l'on a vu lorsqu'on est arrivé". Depuis les remparts du château des Ducs de Bretagne, il y a une vue imprenable sur les travaux de la voie de tramway. "Ce n'est pas ça qui est gênant, c'est les déchets dans les rues, et même l'odeur", continue-elle.

"Dans d'autres villes que l'on a visité, c'est plus propre qu'ici", assure ce couple de touristes ariégeois. Copier

Plus loin, le long de la voie de tramway, les poubelles débordent devant les terrasses de cafés. "C'est normal dans les grandes villes, on s'habitue", affirme Mickaël, qui profite de l'architecture de la rue Kervégan.

Les migrants du square Daviais font aussi réagir

Frédéric et Marie-Ange finissent eux leur visite de la ville aux Machines de l'Île. "C'est quand même une belle ville mais on arrive là, on se prend un café en terrasse et on voit les toiles de tente, réagissent-ils. C'est choquant."