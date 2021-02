Les touristes parisiens sont arrivés en Bretagne

Des valises, des poussettes, des gros sacs et des cirés jaunes, ce sont bien les touristes qui descendent du train Paris/Quimper ! "Il y en avait besoin", explique cette voyageuse. Ces Franciliens fuient la capitale et sa banlieue, pour une bouffée d'air iodé.

Marcher sur la plage

Valérie, elle attend qu'on vienne la chercher au dépose-minute : "Je rejoins mon mari dans notre résidence secondaire. Le programme ? Marcher sur la plage et sur le chemin des douaniers, arpenter le jardin, bricoler dans la maison."

Prendre l'air

Pas de vacances à la neige, "d'habitude on va au ski", explique cette francilienne en gare de Rennes : "Mais aller à la montagne sans ski, c'est dommage, alors on va au moins voir la mer, respirer, prendre l'air !" Et les vacances s'annoncent comme un road-trip : "Une journée à Rennes, une journée à Saint-Malo, une journée au Mont-Saint-Michel..." Pour le reste des cinq jours, ça reste encore à décider. Séjour du côté d'Audierne, en famille pour Antoine : "Je viens avec mes enfants pour rendre-visite à ma belle famille pour que les enfants prennent l'air pendant deux semaines. On n'était pas parti à Noël. Je n'ai pas de programme... Juste sortir et se promener !"

Pontivy, pour cette vacancière ! "On attendait des informations, on peut... on peut pas ?" Mais pas question de partir sans voir la mer "Quand on est Parisien, on a envie de la voir... Les rues de Paris, c'est bien, mais... elles sont vides !"

Masques et prudence à la maison

Parisien, également, Jacques, en télétravail en Bretagne. Il attend son fils, et prévient : "Il va être très prudent, on va garder nos masques à la maison." Et pas de passe-droit, même pour la famille : son fils "va être testé PCR pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Dans son école il y a eu un cas de variant anglais, on ne veut pas le ramener ici!". Au programme, déjeuner et dîner séparés, mais balades tous ensembles au grand air.

Alors qu'en Bretagne comme ailleurs, de nombreuses communes imposent le masque et que le couvre-feu s'applique à partir de 18 heures.