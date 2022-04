Les touristes profitent du week-end de Pâques ensoleillé pour visiter Strasbourg

En ce week-end prolongé baigné de soleil, Strasbourg fait le plein de touristes. Les terrasses des cafés et restaurants sont pleines et il y a la queue devant certains monuments.

Les touristes affluent en centre-ville de Strasbourg, ce dimanche. Ils profitent du week-end prolongé de Pâques pour découvrir la ville sous un beau soleil. Devant la cathédrale, la file d'attente s'étire. Plusieurs centaines de personnes attendent de pouvoir visiter l'édifice gothique. Dans les rues, des guides conduisent des groupes de touristes étrangers de monument en monument.

"On ne peut pas faire beaucoup mieux" - Jocelyne, une touriste parisienne

D'autres préfèrent faire le plein de soleil en terrasse. "La cathédrale, on ne peut pas faire beaucoup mieux", sourit Jocelyne en sirotant son chocolat chaud. "On est venu visiter Colmar et ses alentours et Strasbourg, sa cathédrale, la Petite France", explique la retraitée parisienne venue avec sa fille pour deux jours. "Il y a beaucoup d'histoires, c'est sympa", souligne Antonio, un Chilien qui habite à Paris.

Difficile de trouver un place en terrasse

Juan-Antonio et Concha, un couple d'Espagnols, ont traversé la frontière avec la Suisse pour passer le week-end à Strasbourg. Ils étaient déjà venus il y a 20 ans et redécouvrent la ville sous le soleil. "C'est le meilleur endroit pour prendre son petit-déjeuner, face à la plus belle cathédrale que je n'aie jamais vu", s'exclame Juan-Antonio.

Plusieurs centaines de touristes font la queue devant la cathédrale de Strasbourg, ce dimanche. © Radio France - Clémentine Sabrié

Le serveur, Omar, slalome entre les tables. Sa terrasse est pleine. Il amène les cafés, les demis de bière et débarrasse les tables, sans s'arrêter. "Ça fait toujours du bien d'avoir une terrasse pleine surtout quand il fait beau", lance Omar. "C'est juste le confinement qui posait problème, là on est reparti pour la saison."