Les touristes viendront-ils en Savoie et Haute-Savoie cet été ?

Si 4 Français sur 10 hésitent encore à partir en vacances cet été, parmi ceux qui sont prêts à faire les bagages, 70 % indiquent qu’ils choisiront la mer. En revanche d'après le dernier baromètre de l'agence Savoie Mont Blanc, la destination montagne semble attirer plus de monde que d'habitude ! Les intentions de séjours d'été à la montagne passent de 10 à 15 % cette année.

Carole Duverney, la responsable du Service Observatoire et Études de l'agence Savoie Mont Blanc

Comment expliquez-vous cet intérêt pour la montagne ?

Je crois que l'explication est assez simple. On a un contexte national avec l’épidémie de covid qui est quand même en train de s'apaiser. Les clients retrouvent une certaine confiance et cela se voit sur les chiffres qui sont plutôt bons en termes de réservations. Les réservations ou intentions de réservations sont en avance par rapport à l'an dernier. Il y a aussi cette recherche de nature d'espace préservé. Il faut se rappeler qu'on a quand même, ne serait-ce qu'en France, près de 80 pour cent de la population qui habite dans les villes. Et je crois qu'avec les périodes successives de confinement, les gens ont un fort besoin de reconnexion à la nature.

On remarque que c'est surtout les bords du lac qui attirent énormément

Bien entendu, il y a l'attractivité toujours assez importante de l'eau en été. Les stations villages attirent aussi beaucoup, avec un taux d'occupation très élevé cet été. Il atteint aussi 44% des intentions de départs en vacances, donc c'est très encourageant pour la saison d'été à venir.

Avec la crise sanitaire, beaucoup de gens vont se décider à la dernière minute. Est-ce un enjeu important pour vous ?

Oui, c'est un enjeu très important. On parle même de réservation de toute dernière minute. 50% des clients vont se décider dans les semaines qui précèdent la date de leur départ. Donc, c'est vraiment de l'ultra dernière minute.

C’est pour cela que vous proposez une offre qui permet d'annuler son séjour sans frais ?

Oui, c'est ça en fait une condition extrêmement importante pour que les clients réservent. Et on voit dans les études que c'est vraiment une condition pour que les clients réservent plus que des remboursements à quinze jours ou plus.