Les tournages de films et de séries toujours plus nombreux dans les Alpes-Maritimes

L'année 2018 est une très bonne année pour les tournages réalisés dans les Alpes-Maritimes. Le nombre de jours de tournage a augmenté avec l'embauche de techniciens, de figurants et d'artistes locaux. Six séries, contre quatre en 2017, ont été tournées dans notre département.

Les Alpes-Maritimes continuent d'accueillir des tournages de films, de publicités, de séries, de courts-métrages, de clips... L'an dernier, 15 longs métrages ont été tournés dans notre département, comme en 2017. Parmi-eux, 9 longs métrages français comme : All Inclusive de Fabio Antoniente tourné au Pont de la mariée à Guillaumes, Just a gigolo d'Olivier Baroux tourné à Cannes, Mougins et Nice, Nicky Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lacheau tourné à Monaco et Nice, Une fille facile de Rebecca Zlotowski tourné à Cannes, etc.

Six longs métrages étrangers ont été tournés chez nous, parmi lesquels The Climb de l'américain Michael Angelo Covino, en sélection officielle au festival de Cannes 2019 dans la catégorie Un certain regard, tourné au Col de Vence.

En 2019, plusieurs tournages sont déjà planifiés: un film avec Franck Dubosc et Aure Atika, 10 jours sans maman; Rien ne va plus, un remake d'Alfred Hitchcock Rebecca.

Les séries : une nouvelle manne

6 séries ont trouvé pour cadre les Alpes-Maritimes l'an dernier : la saison 2 de Riviera, Sections de recherches, Crimes parfaits, Les ombres rouges, Vernon Subutex. En 2020,Cannes accueillera le tournage de la série internationale Cannes Confidential développé par une société de production suédoise.

Un record du nombre de jours de tournage

On dénombre 1641 jours de tournage dans les Alpes-Maritimes en 2018, ce qui a généré des retombées économiques locales de 58 675 000 euros. Lenombre de jours de tournage est en augmentation de 14 % par rapport à 2017. C'est aussi bénéfique pour l'embauche de techniciens (on en compte 580 dans les Alpes-Maritimes), de figurants et d'artistes locaux. Pôle emploi propose de mettre en relation les intermittents du spectacle avec les productions, en lien avec la commission du film, dans le cadre d'un partenariat.