Les traditionnels travaux de l'été à Château-Gontier-sur-Mayenne et à Evron

Château-Gontier, France

A Château-Gontier-sur-Mayenne, un programme de rénovation de voirie et de trottoirs vient de commencer et se poursuivra jusqu’en octobre. Les riverains ont été informés lors de réunions de quartier. Les autres usagers seront aussi impactés, soit par la mise en place de circulation alternée, soit par la fermeture de rues. Depuis le 8 juillet, les travaux de voirie concernent les rues Flandres-Dunkerque et de Bretagne. Le chantier se poursuit cette semaine, du 15 au 19 juillet, et touchera également le giratoire du Poitou et celui de Villeneuve (au bout de la rue Alexandre Fouassier). Le trottoir sera refait allée des Tamaris. Cette première phase a pour but de rénover les voies à proximité des écoles et sur le passage des transports scolaires.

En septembre et octobre, une bonne partie des trottoirs de Château-Gontier-Bazouges fera l’objet de réfection. En octobre, les voiries de 4 quartiers seront repris en bicouche. Il s’agit du Theil, des Beltières, de la Motte Vauvert et des rues autour de la mairie annexe de Bazouges.

A Evron, c'est le quartier de la Basilique qui est concerné par un important chantier de réfection jusqu'à la fin du mois de juillet.