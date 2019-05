Les tramways s'arrêtent pendant les manifestations des gilets jaunes à Dijon

Dijon, France

L'acte 26 des gilets jaunes est prévue samedi à Dijon. Et comme samedi dernier, les tramways seront vraisemblablement à l'arrêt sur le tronçon commun aux lignes T1 et T2 entre Darcy et République. Le réseau Divia privilégie la sécurité des passagers, des manifestants et du matériel.

Eviter les gaz lacrymogènes dans le tramway

Les bus circulent normalement pendant les manifestations depuis le 6 avril. Samedi dernier pour l'acte 25 des gilest jaunes, les tramways étaient à l'arrêt pendant deux heures le temps de la manifestation. Le directeur d'exploitation des tramways DIVIA de Dijon Sylvain Miguet explique que la sécurité est sa priorité et qu'il préfère stopper les tramways quand il ne connait pas le parcours des manifestations non déclarées des gilets jaunes pour "ne pas être au milieu d'une situation complexe, ne serait-ce que des gaz lacrymogènes dans une rame de tramway. On ne connait pas la réaction des manifestants. Il prennent souvent la plateforme du tramway comme terrain de jeu : un tramway c'est très long à stopper. Une rame pourrait être arrêtée au milieu de confrontations et on ne peut pas le prévoir."