Les Trans parlons en ! ce week-end à Montpellier

Il arrive que la nature se trompe de corps. Ce week-end Montpellier organise la première conférence nationale sur la transidentité qui concerne directement entre 80 000 et 150 000 personnes en France.

L'association Fierté Montpellier Pride organise ce vendredi, samedi et dimanche une conférence sur les personnes transgenres.Trois jours de débats, de rencontres et de témoignages autour de cette question difficile qui concerne directement entre 80 000 et 150 000 personnes en France.

Objectif, faire de la prédagogie explique Vincent Boileau Autin président d'honneur de l'association Fierté Montpellier Pride: "Tout ce qui est en lien avec les discriminations, la première racine c'est souvent la méconnaissance de l'autre, c'est la raison pour laquelle on organise cette conférence. Il y a deux volets, le premier est orienté vers les personnes transidentitaires pour les accompagner dans leur transition et le deuxième qui s'adresse au grand public avec des témoignages, la diffusion de reportages pour faire connaitre cette question qu'il est nécessaire d'aborder car cela peut toucher toutes les familles"

Vincent Boileau-Autin président d'honneur de Fierté Montpellier Pride Copier

Le témoignage d'une adolescente québécoise

Temps fort de ce week-end, la matinée de samedi tournée vers l'exemple québécois. Olie Pullen 13 ans né garçon et devenue fille viendra raconter son histoire. Au Québec ou elle vit, elle a fait changer la loi pour renforcer la lutte contre la transphobie en améliorant la situation des enfants transgenres.

Rendez-vous à l'Espace Pitot salle Guillaume de Nogaret, place du Professeur Mirouze à Montpellier ( de 10h à 18h,entrée libre).