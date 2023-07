Les travailleurs saisonniers ne connaissent pas toujours leurs droits, la CFDT alerte

"Je fais pas du tout attention à ça", "j'avoue que je compte pas mes heures", "franchement j'y connais rien" voilà ce que l'on peut entendre de la bouche de quelques jeunes saisonniers. Pas facile quand on entre sur le marché du travail de bien connaître et réclamer ses droits. La pénurie de travailleurs et travailleuses devrait avoir encouragé les employeurs à mieux chouchouter leur recrues.

Une trop lente évolution

"Il y a une évolution, souligne Marie Josée Salvatori, secrétaire régionale CFDT. Certains patrons ont toujours fonctionné comme ça dans l'idée que patron et employé doivent être gagnants, mais l'évolution est trop lente." Il existe encore des travailleurs non déclarés, des heures supplémentaires trop nombreuses ou non rémunérées, des salaires qui arrivent tard et pas toujours complets, des problèmes de logement...

Les conseils de la CFDT

Les secrétaires départementale et régionale de la CFDT conseillent notamment aux jeunes saisonniers de :