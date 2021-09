Les travaux au rond-point de l'Océane terminés en décembre : ça va encore bouchonner au nord du Mans

C'est le plus gros chantier de la Sarthe et il devrait être terminé début décembre 2021. Les travaux se poursuivent sur le rond-point de l'Océane, sur l'une des entrées Nord du Mans, pour aménager une trémie. Il s'agit de réaliser quatre passages sous le rond-point actuel pour désengorger le trafic sur cet axe qui est proche d'un hypermarché, d'une zone commerciale, de restaurants et d'une sortie d'autoroute.

50.000 véhicules passent à cet endroit chaque jour. Quand les travaux seront terminés début décembre, la moitié passeront par la trémie.

L'une des entrées de la furture trémie déjà réalisée © Radio France - Christelle Caillot

Ce qui est fait et ce qui reste à faire

Le chantier du rond-point de l'Océane au Nord du Mans sur la commune de Saint-Saturnin a commencé en mars dernier. 25 personnes dont une dizaine de compagnons se relaient pour faire les travaux sans interrompre la circulation. Il s'agit de réaliser une trémie pour désengorger le trafic sur cet axe emprunté chaque jour par 50.000 véhicules. Les quatre entrées pour la future trémie ont été réalisées. Tous les véhicules de moins de 2,60 mètres de hauteur pourront l'emprunter.

Le chantier va rentrer dans une nouvelle phase à partir de ce lundi. Pendant près de trois semaines, toutes les nuits, les ouvriers vont creuser sur quatre mètres de profondeur l'intérieur du cercle du rond-point. C'est ce que l'on appelle le terrassement. 16.000m3 de gravats seront dégagés par des tractopelles. Les matériaux seront ensuite transportés par camion sur la zone de Béner. La trémie sera ensuite réalisée et comme celle qui est en zone sud du Mans, elle sera en grande partie à ciel ouvert. "Les principales contraintes que nous allons avoir, c'est que c'est un sol argileux et humide, donc on va devoir pomper" souligne christian Grosbois, l'un des responsables du chantier.

Christian Grosbois, l'un des responsables du chantier devant le rond-point de l'Océane au Nord du Mans © Radio France - Christelle Caillot

On espère terminer début décembre

Le chantier devrait être terminé début décembre. Au départ, ça devait être fin novembre. Il y a très peu de retard pour le moment, et pour les élus et les commerçants, ça serait bien que le calendrier soit respecté pour que le trafic soit plus fluide pour les achats des fêtes de fin d'année.

Le chantier en chiffres

50.000 véhicules chaque jour; la moitié devrait emprunter l'une des 4 voies de la trémie

22.000 m3 de déblais

6.000 tonnes d'enrobé

Un piste cyclable

2,60 mètres : hauteur maximale pour emprunter le passage souterrain

25 salariés dont une dizaine de compagnons

7, 6 millions d'euros pour le coût du chantier

