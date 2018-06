Limoges, France

Le ministre de la Cohésion des Territoires était de passage en Limousin ce jeudi. Il y a signé la convention Cœur de Ville qui va permettre à la ville de Limoges (comme Brive et Tulle) d'obtenir des dotations de l'Etat dans le cadre de la redynamisation du centre. Jacques Mézard a également visité le Pôle Européen de la Céramique; il s'est aussi rendu sur les bords du Lac de Vassivière avant de revenir à Limoges pour se rendre dans le quartier de La Bastide où d'importants travaux sont en cours.

Les maisons en accès à la propriété seront livrées d'ici la rentrée de septembre © Radio France - Jérôme Ostermann

Après les nouveaux logements collectifs (voir photo ci-dessous), les maisons individuelles (photo ci-dessus) et la nouvelle place du marché, les ouvriers sont en train de terminer le dallage en granit sur les trottoirs du futur parking relais. Alors que les premiers lots seront bientôt livrés selon Catherine Mauguien Sicart, l'adjointe en charge du dossier :"Visuellement, on sent que les choses ont bien bougé. Ce qui au départ n'étaient que des maquettes, des plans sur du papier, deviennent réalité. Les maisons en accès à la propriété vont être livrées d'ici la rentrée tout comme la nouvelle place du marché."

Fin des travaux en 2020 dans le quartier de la Bastide

Dans la foulée, d'autres travaux vont bientôt débuter. Ceux des commerces de proximité (supérette, coiffeur et boulanger) le long du boulevard Schumann, puis le nouvel Ephad. Sachant que d'autres chantiers sont menés au niveau des habitations comme l'explique Laurence Theillaumas qui suit les travaux pour la mairie :"Il y a eu des travaux autour des résidences pour améliorer le stationnement et l'accessibilité des habitations. Il y a aussi des travaux à l'intérieur des immeubles avec de l’interphonie, des ascenseurs supplémentaires et la réfection des parties communes et des cages d'escalier."

Un nouvel immeuble de logements est sorti de terre le long du boulevard Schumann © Radio France - Jérôme Ostermann

Sans oublier les travaux de désenclavement pour que plus aucune rue ne se termine en cul de sac, ce qui faisait le jeu de la petite délinquance. Cet énorme chantier de 47 millions d'euros au quartier de la Bastide doit prendre fin en 2020. D'autres chantiers doivent s'ouvrir dans les quartiers prioritaires de la ville des Portes Ferrées, de Beaubreuil et du Val de l'Aurence.