Les travaux commencent ce lundi rue de Metz à Toulouse

La rue de Metz se fait une beauté. A partir de ce lundi 16 janvier des travaux de réaménagement de la rue de Metz commencent. Le but ? laisser plus de places aux vélos et aux piétons. Réduire aussi considérablement la place des voitures tout en végétalisant cet axe.

Les travaux de réaménagement de la rue de Metz débutent ce lundi 16 janvier 2023 - Agence BAU C’est l’un des chantiers emblématiques du centre-ville de cette année 2023 : le réaménagement de la rue de Metz. La mairie veut laisser plus de place aux piétons et aux cyclistes. Elle prévoit de végétaliser aussi cette rue. ⓘ Publicité Piétonniser la rue de Metz A terme la ville veut passer de près de 7.000 à 1.000 véhicules par jour. Seuls les livreurs et les riverains pourront circuler dans cette rue, des bornes seront installées de part et d'autres de l'axe pour filtrer les voitures. Il y aura également une grande piste cyclable à double sens. Les rues Boulbonne et Croix-Baragnon doivent elles aussi être réaménagées pendant ce chantier. Les travaux doivent durer deux ans, et se dérouler en deux étapes majeures, indiquées ci-dessous. Janvier - Juin 2023 Le chantier démarre par les travaux réalisés sur les réseaux souterrains. A partir du 30 janvier 2023, et pendant tout le premier semestre 2023, la circulation dans le secteur rue de Metz / Croix-Baragnon / Saint-Étienne sera perturbée : La rue Croix-Baragnon est interdite à la circulation ;

Le sens de circulation est modifié rue des Arts dans sa portion entre la rue Croix-Baragnon et la rue de Metz ;

Dans la rue de Metz, la circulation sera difficile et ralentie pour les véhicules. Second semestre 2023 Les travaux d'aménagement des rues de Metz, Croix-Baragnon et Boulbonne commenceront dans le courant de l'été 2023. Ils se termineront à l'été 2024 pour les rues Croix-Baragnon et Boulbonne et dans le courant 2025 pour la rue de Metz. Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !