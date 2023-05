Les travaux d'extension du cimetière militaire britannique de Loos-en-Gohelle officiellement lancés

C'est un projet exceptionnel qui voit le jour à Loos-en-Gohelle. Un nouveau cimetière militaire va être crée à côté du Loos British Cemetery. Plus de 1.000 soldats de la première et deuxième guerre mondiale vont y être inhumés, des corps retrouvés dans le Pas-de-Calais, le Nord et la Somme, "1,7 millions de soldats sont morts en France lors de la première et deuxième guerre mondiale dont un tiers venant du Commonwealth" rappelle Xavier Puppinck le directeur France de la Commonwealth War Graves Commission (CWGC), la commission des sépultures de guerre du Commonwealth, aujourd'hui 500.000 soldats sont toujours portés disparus.

Des soldats retrouvés sous le chantier du Canal Seine-Nord

"Notre travail c'est d'assurer que la mémoire des combattants ne soit jamais oubliée" explique Xavier Puppinck. Régulièrement des soldats sont découverts sur des chantiers de déminage ou des chantiers de construction "On pense bien sûr au chantier du nouvel hôpital de Lens, à quelques centaines de mètres d'ailleurs, de l'endroit où les soldats seront enterrés. On en a retrouvé également dans la construction de la nouvelle prison de Vendin-le-Vieil. Donc on est vraiment, je dirais, sur l'ensemble du territoire. Et je ne peux m'empêcher également de mentionner le canal Seine-Nord Europe sur lequel on pourra également retrouver quelques soldats".

Inauguration avec le Roi Charles III ?

L'extension du cimetière militaire de Loos-en-Gohelle est en cours et la construction devrait s'achever en septembre 2024. Cela fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de nouveau lieu comme celui là en France, le dernier a été construit en juillet 2010, c'était dans le Nord précise le directeur général France de la CWGC : "le cimetière de Fromelles, faisant tout suite à la découverte d'un charnier de 250 soldats du temps commune de 150 soldats comportant principalement des Australiens". Pour l'inauguration du nouveau cimetière de Loos-en-Gohelle, la famille Royale Britannique est attendue "ce serait tout à fait plausible. La famille royale a toujours été très en soutien. Très proche de la commission, Et il faut rappeler que le roi Charles, qui à l'époque était le prince Charles, s'était rendu à l'inauguration du cimetière de Pheasant Wood à Fromelles"