Les travaux de l'Hermione coûteront 6,5 millions d'euros de plus, un appel aux dons lancé

"L'Hermione est réparable, et elle sera réparée." Aucun doute palpable dans la voix de l'amiral Marc de Briançon, président de l'association Hermione-La Fayette ce jeudi matin à Paris, lors de la conférence de presse organisée sur l'avenir de la frégate, actuellement en cale sèche au port de Bayonne. Mais c'est un chantier colossal qui commence, estimé à 6 millions et demi d'euros. Sachant que l'association a déjà dépensé 3,5 millions d'euros pour réaliser le diagnostic et lancer les premières réparations, financés par les collectivités locales, l'Etat, et des emprunts auprès des banques.

C'est la conséquence de l'énorme surprise, découverte en juin 2021 à La Rochelle où l'Hermione subissait un carénage : la présence de deux champignons qui ont attaqué une partie de la structure du navire. D'après le diagnostic, 7% de la surface en chêne a été touchée, dans deux zones situées à l'avant et à l'arrière du bateau. Le coût total du chantier est donc désormais estimé à 10 millions d'euros. Les travaux devraient prendre 15 à 18 mois de plus.

Un travail long et minutieux

L'entreprise en charge du chantier explique que le coût du chantier s'explique par la difficulté à atteindre les pièces touchées par les champignons, un enchevêtrement de pièces de bois situées à la poupe, et près du gouvernail à l'arrière : "ces pièces sont difficilement atteignables. Traiter une pièce prend habituellement une semaine, mais ici en l'occurrence ça peut prendre deux ou trois mois de plus. C'est possible, mais cela reste un défi de charpentier". La société en charge de la maitrise d'œuvre précise que "la structure est complexe, avec des assemblages sophistiqués".

Le chêne touché par le champignon remplacé par du chêne en lamellé-collé

Parmi les solutions mises en œuvre pour sauver le navire, la forme de certaines pièces sera modifiée pour mieux drainer les eaux de cale et mieux ventiler. Les champignons se développent en effet plus facilement au contact de l'humidité, dans une eau faiblement salée comme celle du fleuve Charente à Rochefort, port d'attache de la frégate. Autre solution : le bois utilisé lors du remplacement des pièces ne sera plus tout à fait le même : jusqu'à présent constitué d'un seul bloc de chêne, les techniciens lui préfèreront du chêne en lamellé-collé, un collage constitué de plusieurs lamelles, moins authentique mais plus rapide à réaliser, et avec une "meilleure tenue" ce qui limitera la propagation des champignons.

Le financement pas encore bouclé

L'Hermione, dont la construction entamée il y a 30 ans, avait couté 26 millions d'euros, a maintenant besoin de 6,5 millions d'euros pour poursuivre l'aventure et espérer réaliser un nouveau voyage en 2024. L'association compte sur un élan populaire, national voire international pour financer les travaux et "Sauver l'Hermione, symbole de la France et des libertés".