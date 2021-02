Les travaux de la nouvelle caserne de pompiers ont commencé à la Souterraine

L'actuel Centre d'incendie et de secours des pompiers de La Souterraine devient quelque peu vétuste. Le bâtiment a des fuites et la partie centrale s'affaissent. Il date de 1976 et il est usé. Devant ce constat, le Service Départemental d'Incendie et de Secours a décidé il y a 5 ans de reconstruire une nouvelle caserne.

Les travaux ont commencé le 20 janvier dernier. La nouvelle caserne est construite à côté de la gendarmerie de La Souterraine. Le coût total monte à un petit peu plus de 3 millions d'euros, financés par le Conseil départemental et par les 12 communes voisines qui sont concernées par le Centre de la Souterraine. Si tout va bien, les travaux seront terminés et la caserne opérationnelle d'ici la fin de cette année 2021.

L'effectif de la caserne est composé de 59 pompiers volontaires, 4 pompiers professionnels, 1 assistante et 1 infirmière et 1 infirmier sapeur-volontaire. En 2020, ils ont réalisé 1094 interventions (dont 77% de secours à la personne).