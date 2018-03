Pollestres, France

On appelle ce site Creu Blanca, mais ce ne sera pas le nom du centre commercial. Situés juste à côté de l'Intermarché, au niveau du rond-point de l'entrée de Pollestres, les 8 hectares de terre sont pour l'instant vierges. Les machines commencent tout juste les travaux.

Capture écran Google Map - Suzanne Shojaei

Pour l'instant, c'est la phase de terrassement, c'est-à-dire la préparation du sol. Juste à côté du rond-point à l'entrée de Pollestres, il y a ce bâtiment abandonné. "C'est un ancien magasin de meubles qui a brûlé il y a une dizaine d'années, précise le maire Daniel Mach. Ces ruines vont être détruites."

"J'espère que ça n'aura pas d'impact sur les commerçants de Pollestres." - Karine, fleuriste

À la place, vous verrez bientôt un centre commercial de 22.000 m². Pour l'instant, il n'y a que très peu d'informations sur le type de magasins ou sur leur nom. "Je préfère laisser les enseignes annoncer cela elles-mêmes", sourit Daniel Mach. Un seul indice : il devrait y avoir au moins une jardinerie et un magasin de bricolage.

À Pollestres, la zone commerciale est plutôt bien accueillie. Mais certains s'inquiètent, comme Karine, fleuriste dans la commune. "Il paraît qu'il va y avoir une boulangerie dans ce centre commercial. Mais on en a déjà deux dans le village. J'espère que ça n'aura pas d'impact sur les commerçants de Pollestres."

Entre 200 et 250 emplois à la clé

D'autres, comme Véronique, se demandent si ce nouveau centre commercial est bien utile. "Il est trop près de Perpignan. Nous avons déjà Intermarché à l'entrée du village, Auchan à trois minutes d'ici."

À ceux qui s'inquiètent, le maire Daniel Mach répond que "les Pyrénées-Orientales sont le département le plus pauvre de France, le chômage y est important donc tout ce qui se crée est bon. Ce sera 200 à 250 emplois en plus."

Après 18 mois de travaux environ, la mairie espère une ouverture du centre commercial d'ici un an et demi au plus tard.