Les travaux de la Place de la Comédie à Montpellier repoussés au mois de septembre

Il sera finalement possible d'aller manger ou boire un verre en terrasse cet été sur la Place de la Comédie à Montpellier. Les travaux de rénovation devaient débuter le 9 mai, puis fin mai et finalement ils sont repoussés au mois de septembre. Les restaurateurs s'inquiétaient de voir leurs chiffres d'affaires baisser et la clientèle disparaitre cette saison. Ils ont finalement été entendus pas la mairie.

Décision prise et expliquée par Michael Delafosse, maire de Montpellier : "Cet été, il n'y aura que des travaux de sondages, de petites interventions que tout le monde peut comprendre. Et c'est à partir de septembre que commenceront les travaux des fosses d'arbres. En effet, cela aurait impacté un certain nombre de terrasses pendant la saison estivale que je souhaite la plus dynamique possible. Et donc ça va permettre que l'été prochain, tout soit terminé et qu'on retrouve encore la saison estivale 2023 pour préserver l'activité."

Exonération des droits de terrasse

Les travaux de rénovation débuteront donc à l'automne 2022. Le sol de la Place de la Comédie, jugé trop glissant, va être retravaillé. Le flammage sera effectué. Des arbres seront plantés et l'esplanade Charles de Gaulle sera reconfigurée avec une ouverture vers le quartier Antigone. De plus, il y aura une exonération des droits de terrasse pendant deux ans, le temps des travaux. Pour Michael Delafosse, "c'est un effort important pour le contribuable à hauteur de 250 000 voire 300 000 €. C'est un soutien évidemment aux commerçants."

