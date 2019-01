Les travaux de la place Jean Jaurès à Marseille avancent derrière un mur en béton gris

Marseille, France

Deux ans de travaux pour requalifier une des places les plus populaires de Marseille. Et pour protéger le chantier sujet de la colère de certains opposants un grand mur en béton entoure tout le site. Sur des centaines de mètres, les plaques de béton gris sont taguées par la colère de certains. Près de 250 forains ont été répartis pendant au moins deux ans sur les marchés de la Joliette, mais surtout sur celui du Prado. Leur déménagement a fait l’objet de nombreuses manifestations. Avec notamment pour conséquence des retards dans le chantier et donc la création de ce mur.

De son cote la ville défend bec et ongle ce projet de requalification. Il est piloté par la Soleam, la société d’aménagement de la ville. Désormais pas question de faire marche arrière

Deux ans de travaux

Au moins 24 mois de travaux, c’est très long pour les habitants et les commerçants. Dans ce quartier populaire, la place Jean Jaurès a toujours été un lieu de rencontres, d’échange. Kevin tient le bar tabac Saint-Michel, pour l’instant, il n’enregistre pas de grosses pertes de recette, mais il reste vigilant.

En revanche, ces travaux sont plutôt difficiles à vivre pour Josiane. Depuis 50 ans, elle vit dans un deux pièces avec ses fenêtres sur la place. Quant à Thérèse, 93 ans, avec sa canne et son chapeau, elle est désormais obligée de marcher un peu plus pour prendre le soleil avec ses copines sur le cours Julien.