Les travaux de la rue Saint-Louis à Montpellier sont lancés

Pollution, bruit, embouteillages, la rue Saint-Louis à Montpellier est un véritable point noir. Il s'agit d'une des rues les plus empruntées et bouchées de la ville avec 7.000 voitures chaque jour. D'importants travaux ont démarré ce lundi 25 octobre pour remplacer les canalisations d'eau et d'assainissement. C'est en quelque sorte le coup d'envoi d'un profond changement dans le quartier des Arceaux. D'ici la fin de l'année 2022, la rue Saint-Louis sera plus sécurisée et réservée en priorité aux vélos et piétons. Seuls les commerçants et riverains seront autorisés à l'emprunter en voiture.

"Le provisoire a assez duré". Le maire de Montpellier a tenu à lancer en personne les travaux de la rue Saint-Louis. Des protections en bétons séparent la chaussée de la piste cyclable. "Il était temps d'intervenir pour une meilleur cohabitation entre piétons et cyclistes. Tout le monde a encore en mémoire le dramatique accident de 2014 ici-même", explique Michaël Delafosse. En effet, il y a sept ans, un enfant de 9 ans a été renversé mortellement par une voiture.

Moins de voiture, priorité aux piétons et cyclistes

Le message est clair, la mairie veut réduire drastiquement le trafic routier sur cet axe. "Aujourd'hui quand on habite le nord de l'Hérault pour se rendre à l'aéroport de Montpellier on passe par le cœur de ville. Ca n'est plus possible", insiste Michaël Delafosse. Ce trafic "de transit" comme indique le maire, doit être redirigé sur les grands axes périphériques comme "l'avenue de la Liberté par exemple".

Ici chaque mois on compte un accident sur un piéton ou un vélo - Michaël Delafosse

À la fin des travaux, d'ici fin 2022, les piétons et les vélos auront la priorité dans cette rue.

La rue Saint-Louis à Montpellier est séparée en deux par un bloc de béton pour la piste cyclacle à droite, le 25 octobre 2021 © Radio France - Romain Berchet

Une partie de la rue fermée le temps des travaux

Pour cette première phase de travaux, la rue Saint-Louis est fermée aux voitures sur 300 mètres environ, du boulevard des Arceaux jusqu'à l'avenue de Lodève.

Du changement sur les GPS

En plus de travaux, la mairie travaille avec les sociétés qui développent les GPS pour éviter ce "trafic de transit" dans le centre-ville. "Parfois le GPS vous dit que c'est le chemin le plus rapide. Non. Il y a d'autres axes qui sont les boulevards de ceinture. Par exemple lorsque vous êtes sur l'avenue Pablo-Neruda, il faudrait plutôt rouler sur la RD65", souligne le maire de Montpellier.

Combien de fois j'ai explosé de colère en voyant un 33 tonnes espagnol dans les rues de Montpellier - Michaël Delafosse

Les travaux avec Waze sont "coopératifs" selon le maire de Montpellier qui annonce engager des discussions avec Google Maps. "Il faut qu'ils arrêtent de nous envoyer des véhicules qui n'ont rien a y faire", relance Michaël Delafosse.