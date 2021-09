Les travaux de protection du Lido à Frontignan sont officiellement terminés

Ce mardi, les élus de Sète agglopôle Méditerranée, de la région ou encore du département ont officiellement inauguré les nouveaux aménagements réalisés sur la partie urbanisée de Frontignan Plage, pour la protéger de l'érosion et de la submersion.

Pendant longtemps, l'étendue de sable de près de 8 kilomètres a été protégée des assauts de la mer par des structures en dur, des digues, mais aussi des épis permettant de capter le sable. Cette fois-ci, la méthode est autre. 28 kilomètres de ganivelles ont été installés depuis juillet pour stocker le sable, permettant ainsi de créer un cordon dunaire d'une hauteur de 2,75 mètres afin de ne pas boucher la vue des riverains.

Avec cette installation, le lido a également été réaménagé avec 50 escaliers, 9 rampes destinées aux personnes à mobilité réduite, et un accès à la mer tous les 100 mètres pour les riverains.

Un projet de dix ans

Le projet a mis dix ans a voir le jour assure Loic Linares, vice président de Sète agglopôle méditerranée en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique. "Cela représente des années de travail entre le dossier à monter, la recherche des financements et la relation avec les riverains. Le travail durant les consultations a été de s'intéresser aux hauteurs des dunes, les passages d'accès à la plage et donc des changements d'habitudes. On a aussi sensibilisé sur l'avenir", précise l'élu.

Une fois le feu vert de la population et la consultation terminée, les travaux ont pu commencer. Des travaux qui ont pris du retard. En mars 2020, deux mois après avoir le début du chantier et alors que les 200 000 mètres cube de sable avaient été déposés pour recharger les plages, le premier confinement a été décrété. Ils n'ont finalement repris que fin avril 2020 et au ralentit avec les protocoles sanitaires en vigueur.

S'en est suivi cette année, des tensions internationales du marché du bois qui ont eu pour effet, un allongement des délais de livraisons pour la mise en place des ganivelles. Le chantier a ainsi été prolongé jusqu'à juillet, alors qu'il devait s'achever initialement le 30 avril.

Les ganivelles vont permettre de stocker le sable et ainsi créer une dune naturelle. © Radio France - Virginie Vandeville

Un aménagement aux effets limités

Le réaménagement du Lido reste un vrai aboutissement pour les élus, même si dans l'avenir, cela n'aura qu'un effet partiel et temporaire. "C'est un bon outil de protection même si l'on sait qu'il y a des incertitudes sur l'urgence climatique. Mais en tout cas, cela permet dans les années à venir de protéger notre Lido et d'accueillir nos concitoyens mais aussi les touristes. En période estivale, on accueille environ 20 000 personnes, donc c'était aussi important pour notre ville", précise Michel Arrouy.