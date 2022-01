Les travaux de rénovation sont terminés à l'école Paul-Langevin de Nîmes

Les élèves et leur institutrice dans leur classe nouvellement refaite, avec la visite du directeur et d'un parent délégué

La peinture des couloirs de cette école Paul-Langevin du quartier Pissevin à Nîmes est toute fraîche et, dans les salles de classe, même chose. A part les deux cages d'escalier qui seront refaites aux vacances de février, aucune trace ne subsiste de la nuit du 27 au 28 septembre dernier. "Pas de traces. Ce mot avait été dit en conseil d'école explique le directeur Jean-Michel Bourdoiseau, l'idée était qu'il n'y ait plus de traces de ce saccage, de ces incendies. Aujourd'hui c'est le cas et on est très-très-très heureux que les classes puissent réintégrer leurs locaux d'origine."

Il a fallu 4 mois de travaux et 220.000€ d'investissement de la ville pour parvenir à ce résultat : les faux-plafonds noirs de fumée ont été refaits, les tableaux numériques cassés ont été remplacés et les enfants vont donc dès ce lundi 31janvier reprendre leurs habitudes. Certains d'entre-eux étaient allés dans le collège voisin, d'autres en classe dédoublée parce qu'école en ZEP avaient été réunis le temps des travaux explique Flavie Pinocely professeure des écoles... "On a envie d'oublier toute cette période-là, toute la période où on n'a pas eu nos classes, ça a été chaotique. Donc on attendait ça avec impatience. Vraiment, ça faire du bien au moral de tout le monde."

Et la plus contente de tous est peut-être Rania Kassi. Cette femme, parent délégué a deux filles dans cette école et, après la visite des locaux refaits... "Quand je vois l'école comme ça, c'est du bonheur. La dernière fois que j'étais venue on aurait dit un champ de bataille, et là... on dirait le printemps. Le printemps... les fleurs... on dirait la même chose... J'espère qu'elle restera comme ça. J'espère beaucoup."