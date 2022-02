Les travaux de rénovation vont commencer à la gare de La Souterraine

En mars, les travaux de rénovation vont commencer à la gare La Souterraine, l'un des points d'entrée principaux dans notre département. Un projet qui va coûter 5 millions d'euros à l'Etat, à la Région et à la SNCF, et qui devrait durer dix mois. Le but est de rendre la gare plus accessible.

C'est l'un des points d'entrée principaux dans le département, et il va être rénové ! Les travaux vont commencer en mars à la gare de La Souterraine. Le but : la rendre accessible aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. Le sous-terrain sera rénové, les quais rehaussés pour atteindre les marches-pieds des trains et des ascenseurs seront installés.

Un coup de neuf qui fait plaisir aux usagers. "Ça n'a pas été refait depuis des décennies, donc c'est vrai que, pour moi, il y avait un vrai besoin, reconnaît Baptiste, qui prend souvent le train ici. On ne sent pas la modernité. On ne sent pas l'innovation, la volonté d'investissement."

Également des travaux d'embellissement

Des travaux qui ont donc pour but de rendre plus accessible la gare aux personnes à mobilité réduite, mais pas seulement pour Renaud Lagrave, le vice-président de la région en charge des mobilités. " _C'est important que l'ensemble des transports publics soient accessibles pour les personnes en situation de handicap et les personnes à mobilité réduite en général. Ça passe effectivement par des travaux d'accessibilité, r_econnaît l'élu. Mais il est évident que quand vous traitez effectivement l'accessibilité, vous essayez de faire en sorte que pendant les travaux, et dans les mêmes travaux, il puisse y avoir une gare qui soit aussi plus accueillante pour les usagers dans lesquels il y ait une meilleure information pour qu'on ait une image du transport public et du transport ferroviaire qui soit meilleur. D'où aussi ces travaux d'embellissement."

Les murs, ça ne suffit pas !

Un projet à près de 5 millions d'euros, financé à la fois par la région, l'Etat et la SNCF qui devrait donc faire du bien aux usagers. Mais pour certains, c'est loin d'être suffisant. "Si la Région et l'Etat ne mettent pas les moyens en face pour qu'on ait des trains de manière plus régulière, et pour garantir qu'il y ait suffisamment de personnel pour accueillir les usagers en gare, pour moi ce n'est pas suffisant, explique Laurence, une usagère régulière. Les murs ça ne suffit pas !"

Pour ne pas déranger les voyageurs, les travaux auront lieu en grande partie la nuit. Ils devraient prendre fin en novembre.