Les travaux de stabilisation du bâtiment qui menace de s'effondrer à Martigues se poursuivent

Le bâtiment est toujours debout dans le quartier Notre-Dame-des-Marins et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Depuis dix jours c'est une course contre la montre qui est lancée pour consolider le bâtiment K-M qui menace de s'effondrer. Des travaux de confortement du sol et du bâtiment fissuré se poursuivent. Dès ce mardi, le béton liquide va être injecté jusqu'à 7 mètres. L'objectif est de combler les retraits des argiles pour stabiliser le sol. Et une bonne nouvelle pour les locataires lorsque le sol et l'immeuble seront stabilisés, dans plusieurs jours d'après "13 Habitat", il sera possible de préparer les déménagements.

ⓘ Publicité

28 familles sur 44 relogées

Pendant ce temps les relogements se poursuivent pour les évacués. D'après "13 Habitat", 28 familles sur les 44 évacuées du bâtiment K-M ont accepté les propositions de relogement. Certains vont aménager dans les prochains jours. Pour les autres locataires les recherches se poursuivent pour trouver une solution.