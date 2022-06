Les travaux des jardins de la Méditerranée à Bayssan stoppés par le Conseil d'État

Les travaux du parc à thème du conseil départemental de l'Hérault "Les Jardins de la Méditerranée" à Bayssan au sud-est de Béziers ont été suspendus par le conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté le 30 novembre 2020 un recours de France Nature Environnement mais le conseil d'Etat a annulé cette décision et décidé de suspendre les travaux.

Les jardins de la Méditerranée doivent accueillir un restaurant, un pavillon des vins de l'Hérault, un aquarium ou encore un dôme de réalité virtuelle, le tout sur une surface de 29 ha, 300 000 visiteurs par an.

"Plutôt que de valoriser la biodiversité très riche et très menacée déjà présente dans notre région, le Conseil Départemental fait le choix d'un projet 'à l'ancienne', où la préoccupation écologique est au second plan malgré le vernis paysager" dénonce FNE. "Étant donné la présence d'une mosaïque de milieux naturels intéressants et de nombreuses espèces protégées, ce projet va occasionner des atteintes importantes sur ce site, déjà bien abîmé par la gestion du département au cours des 10 dernières années".

"Les bâtiments ne représenteront qu'à 0.6 hectares."

De son côté, le département de l'Hérault a tenu à préciser qu'il avait mené "une expertise faune/flore sur quatre saisons de juillet 2018 à 2019". Il signale par ailleurs que "800 tonnes de déchets" ont été nettoyés sur le site et précise que le restaurant le pavillon des vins et l'aquarium occuperont moins d'un hectare. Le reste ce sont des bois et des vignes déjà plantées et 16 ha de jardin.

Le président régional de la FNE, Simon Popy dénonce "une tentative d'enfumage" de la part du département de l'Hérault pour tenter de faire passer le projet de force. Le département aurait découpé son projet en plusieurs morceaux pour ne pas avoir à demander les autorisations, et éviter aussi l'enquête publique obligatoire au delà de 10 hectares.

"On est face à un saucissonnage en règle d'un projet de grande taille. C'est un peu la méthode classique des aménageurs qui veulent passer sous les radars des droits environnementaux." Simon Popy

Le département indique mener une nouvelle procédure d'autorisation environnementale pour mener à bien ce projet. En attendant, les travaux sont à l'arrêt.