Les travaux du demi-échangeur de Chantaco sur l'autoroute A63 pourraient commencer en 2025

Le gouvernement vient de confirmer aux élus du Pays basque l'importance du projet de demi-échangeur de Chantaco à Saint-Jean-de-Luz sur l'autoroute A63. Jean François Hirigoyen maire de la commune et président du syndicat des mobilités assure que les travaux pourraient débuter dans trois ans.

Le projet de construction d'un demi échangeur sur l'autoroute A63 au quartier Chantaco est très ancien. Depuis peu, il est d'une importance majeure pour le gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex en personne a demandé que le projet soit évoqué dans le cadre de la négociation du contrat de plan entre l'État et la société Vinci. Jean-François Hirigoyen, le maire de Saint-Jean-de-Luz également président du syndicat des mobilités du Pays basque parle "d'une avancée attendue depuis longtemps" dans une commune qui arrive à "saturation". Selon Jean-François Hirigoyen, l'autoroute pourrait servir de rocade et améliorer les flux provenant et en direction de la vallée de la Nivelle.

Actuellement, à Saint-Jean-de-Luz, chaque jour 25 à 30.000 véhicules se retrouvent en plein centre-ville. "Pendant l'été, c'est trois fois plus", assure le maire qui précise que les travaux pourraient débuter en 2025.

La diminution des flux de voitures permettra d'avancer sur le projet de construction d'une voie express en site propre pour les bus entre Bayonne et Hendaye.

Les élus doivent encore réaliser quelques études et boucler le financement. Selon Jean-François Hirigoyen le président du syndicat des mobilités, Vinci et le département des Pyrénées-Atlantiques devront eux aussi mettre la main au porte-monnaie. La construction du nouveau demi-échangeur à Chantaco ne devrait engendrer aucune expropriation étant donné que les terrains jouxtant l'A63 appartiennent déjà à Vinci.