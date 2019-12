Les travaux du nouveau centre d'entraînement du VRDR commencent

Les bâtiments sont construits sur le site du stade Louis Porchier, pour un coût total de plus d'un million huit cent mille euros.

Romans-sur-Isère, France

La première pierre a été posée jeudi 12 décembre en présence des co-présidents du club, de la maire de Romans-sur-Isère Marie-Hélène Thoraval et de la présidente du conseil départemental Marie-Pierre Mouton. Le nouveau centre d'entraînement, de plus de 650 m2, comportera une grande salle de musculation, une salle de préparation vidéo, un pôle santé et une salle de vie pour les joueurs.

Le club se dote aussi d'un nouveau siège social. La facture totale, de plus d'un million huit cent mille euros, est partagée entre la région Auvergne Rhône Alpes, la mairie de Romans-sur-Isère, le Département de la Drôme et le club lui-même. Les travaux doivent se terminer en avril 2020.