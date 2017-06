Les travaux du pont de pierre ont commencé à Bordeaux

Les premiers travaux du pont de pierre ont débuté ce vendredi à Bordeaux. Ils vont durer un an, et serviront à consolider les piles du pont, fragilisées par l'érosion et le passage des véhicules.

Depuis le fleuve, un ponton grue dépose depuis ce vendredi matin des filets d'enrochements au fond de la Garonne. Ils vont combler les fosses d'érosion situées près des 16 piles du pont. Au total, ce sont quelques 4 500 tonnes de matériaux qui vont être déposés.

Le ponton grue qui dépose les filets d'enrochements. © Radio France - Mélanie Juvé

A partir de la mi-août et pour un an, des protections vont être posées : il s'agit de gabions, sortes de cages métalliques de plus de 130 tonnes contenant aussi des roches. Mais le temps de pose est mince : "On ne peut travailler que lorsque le courant est presque nul, c'est à dire à l'étale de marée haute, ce qui revient à 10 minutes par jour environ. Et on ne peut poser qu'un gabion par jour", explique François Durquety directeur des infrastructures et déplacements à la Métropole. Ces premiers travaux auront coûté 12,5 millions d’euros hors taxe.

La circulation automobile interdite à partir d'août

Une deuxième phase de travaux, pas encore datée, confortera les piles du pont grâce à des pieux. Le trafic sur le pont sera alors probablement impacté. Mais à partir d’août déjà et jusqu'à fin septembre, la circulation automobile sera interdire sur le pont. "Une expérimentation" pour privilégier les déplacements doux (piétons, vélo) selon Bordeaux Métropole. "Plus de 7 000 vélos par jour traversent le pont, on va donc tester la fermeture uniquement aux voitures" confirme François Durquety.