Une semaine et demi après l'effondrement du viaduc de Gênes, la direction des routes d'Ile de France annonce que les travaux du pont de Gennevilliers qui s'était en partie effondré en mai dernier commenceront en septembre prochain. Fin des travaux mars 2019.

Île-de-France, France

Le drame de Gênes avait immédiatement fait penser au viaduc de Gennevilliers. Un pont datant de 1974 qui s'était en partie effondré en mai dernier mais sans aucun blessé. La direction des routes d'Ile de France annonce une semaine et demi après le drame en Italie que le viaduc francilien sera bientôt reconstruit.

Que s'était-il passé ?

Le 15 mai 2018, une partie d’un mur de soutènement soutenant la chaussée de l’autoroute A15 au niveau d’Argenteuil s’est effondrée. Ce mur, construit en 1974, porte les voies de circulation en direction de Paris en amont du viaduc de franchissement de la Seine. Après une fermeture totale de la circulation dans le sens province-Paris, les deux voies de gauche ont été rouvertes à la circulation le samedi 19 mai.

Et maintenant ?

Les travaux lourds de réparation du mur de soutènement et de la chaussée de l’autoroute commenceront tout début octobre, avec le confortement des parties du mur de soutènement qui restent en place. Ces travaux de réparation, rendus particulièrement complexes en raison de la configuration du site difficilement accessible pour des engins de chantier, de la proximité d’une pile du viaduc de Gennevilliers, et d’une mise en œuvre sous circulation routière, sont prévus pour durer jusqu’à mi-mars 2019.

Le déroulement programmé des travaux permettra l’ouverture d’une troisième voie de circulation sur l’autoroute A15 début décembre, avec une largeur des voies et une vitesse maximale autorisée réduites. La réouverture des 4 voies de circulation de l’autoroute A15 sera possible mi-mars 2019, après la réparation complète du mur de soutènement et de la chaussée de l’autoroute.