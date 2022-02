Les travaux ont débuté après l'effondrement de l'immeuble rue des Bains à Dieppe

Les travaux pour déblayer l'angle de la rue des Bains et de la rue Saint Remy ont commencé. Un immeuble s'était effondré le 12 octobre 2021.

Les travaux ont débuté lundi 31 janvier pour déblayer les décombres à l'angle de la rue des Bains et de la rue Saint-Remy à Dieppe.

Quatre mois ont été nécessaires pour résoudre les questions posées par l'incident auprès des assurances. Des travaux qui vont prendre un peu de temps car les experts souhaitent trouver dans les décombres la cause de l'effondrement, toujours indéterminée.

"Nous n'avons pas perdu de temps, puisqu'à peine quatre mois après l'effondrement, on a déjà commencé le travail. A Marseille, lorsque les immeubles étaient tombés rue d'Aubagne, il avait fallut un an et demi avant qu'on commence à toucher au chantier", explique Nicolas Langlois, Maire de Dieppe

Nous n'avons pas perdu de temps - Nicolas Langlois, Maire de Dieppe

Un soulagement pour les riverains et les commerçants de la rue des Bains. Nadine Moutarlier possède la boutique Coté Sable, en face de l'immeuble effondré. Depuis quatre mois, sa boutique est fermée car en plein périmètre de sécurité. Elle a pu rouvrir un local à l'hôtel Mercure à quelques rues de là avec l'aide de la Mairie. Mais elle attend avec impatience de pouvoir retourner dans son local habituel.

Ca faisait vraiment comme des images de guerre à la télé - Nadine Moutarlier, commerçante

Aujourd'hui, elle accueille ces premières grues avec soulagement et se réjouit que ce chantier commence.

Le Maire estime que les premiers riverains pourront réintégrer leur logement adjacents à l'immeuble effondré dès la fin du mois de février 2022. La rue des Bains devrait redevenir traversante à partir de la mi-mars.