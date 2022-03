"Les travaux ont permis d'éviter le pire à Béziers" Robert Ménard

L'Hérault est repassé en vigilance verte pour la pluie et le vent. En revanche la vigilance orange crue perdure ce lundi matin.

À Béziers, l'Orb a atteint 12m43 vers 23 h dimanche soir, il est redescendu d'environ 1 mètre ce lundi matin, on était à quelques centimètres du seuil critique des 12m 50.

Les 35 familles de la Plaine Saint-Pierre ont été invité à quitter leurs logements.

Robert Ménard, maire de Béziers, fait le point.

Robert Ménard, maire de Béziers et président de l'agglomération Copier

On a eu très peur dimanche soir, l'Orb a atteint les 12 mètres 43, à quelques centimètres du fameux seuil critique des 12 mètres 50. Mais c'est le soulagement ce matin.

Robert Ménard : Oui, on a eu peur. Et même si j'ai dû prendre des mesures un peu draconiennes puisque vous savez qu'à 12 m 50, il y a un certain nombre d'habitations qui sont en danger. Donc voyant l'eau monter, monter, monter, j'ai demandé l'évacuation de 35 habitations de la plaine Saint-Pierre. C'est l'endroit qui est le plus menacé par l'ordre dès qu'il y a des crues mais bon nombre de familles n'ont donc pas voulu quitter leurs maisons. Mais en tout cas, il me semblait important de leur dire on a des solutions alternatives, on a des hôtels ouverts à votre disposition, ne prenez pas de risques. Vous aurez remarqué d'ailleurs que la seule personne qui a été mise vraiment en danger est quelqu'un qui, dans le Biterrois, n'a pas suivi les recommandations, quand on interdit une route, elle est interdite. Pas pour le plaisir de l'interdire. Elle est interdite parce qu'elle est dangereuse. Et puis, il y a toujours des gens, des petits malins qui pensent qu'ils peuvent passer eux mêmes. Et il y en a un qui s'est retrouvé avec 1 mètre d'eau. Heureusement, les pompiers étaient là. Ce sont les pompiers qui prennent le risque.

Il y a des quartiers de Béziers qui ont "l'habitude" des inondations. Tout le faubourg et toute la plaine Saint-Pierre. Et donc les gens se sont un peu organisés. Aujourd'hui, les problèmes, ça reste à Valras et ça devrait changer parce que le vent est en train de tourner, les eaux devraient s'écouler plus rapidement.

On parle beaucoup de ce fameux seuil des 12 mètres 50. Qu'est ce qui se serait passé si on avait passé ces 12 mètres cinquante pour l'Orb ? Quel est le risque?

Jusqu'à 12 mètres 50., les "seuls" problèmes, ce sont des problèmes d'eau qui envahit des rues, qui empêche la circulation à tel ou tel endroit, qui peut rentrer dans des caves. Mais ça ne met pas les gens en danger. Au delà de 12 mètres 50, c'est un certain nombre d'habitations qui sont fragilisées.

c'était une crue décennale. En 2014, on atteint les 12 mètres 25 pour l'Orb, en 2018, 11 mètres 18. Là, on est au delà. Et pourtant, ça s'est relativement bien passé. La chance ou conséquences des travaux que vous avez effectués ?

Oui, grâce aux travaux, on a gagné 1 mètre. Il y a 20 ans, les dégâts commençaient à 11 mètres. Aujourd'hui, il faut attendre 12 mètres pour les rencontrer. L'Orb a été élargi, désormais l'eau coule mieux et donc, il y a moins de danger. Heureusement, ces travaux ont été faits parce que oui, c'est une crue décennale. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir de l'eau dans tout le faubourg avec les problèmes que ça pose. Pour des gens comme vous et pour moi, c'est pas mal. Ce n'est pas très, très problématique. Pour une personne qui est handicapée ou pour une personne âgée. Ça devient vite une affaire dramatique. Les travaux, les travaux étaient importants. Pareil à Sérignan, vous savez. Sérignan, qui est donc un village entre Béziers et la mer. Dans ce village, on a fait. Maintenant, on a construit tout le long des murs tout le long du fleuve, pour pas que pour pas que l'eau envahissent le village. Ça s'est très bien passé. On le fait petit à petit, partout, parce que les crues, ça ne va pas s'arrêter. C'est ça n'appartient pas au passé, mais au futur.

Speaker 1: D'autant que rien ne dit que le réchauffement climatique est la cause de ce qui s'est passé hier. Mais on peut imaginer ce type de phénomène qu'ils se multiplient. Qu'est ce qu'il faut faire?

Speaker 2: Il faut. Il faut faire tout le travail qui est fait pour Tatort aux inondations. La vieille taxe ne sait jamais. Sympathique les taxes. Il y a une taxe s'appelle la taxe climatique. Vous payez si vous regardez vos impôts, il y a une colonne, la taxe GEMAPI. Elle est destinée uniquement aux travaux liés aux inondations. Parce que vous? Aujourd'hui, on ne peut pas exclure la multiplication de phénomènes de ce type, là où c'est le phénomène cévenol, comme on dit, génère des pluies importantes et sur des temps de très, très bref. Et donc, il y a des travaux à faire à Béziers. Je parle de l'agglomération de Béziers parce que je l'apprécie et donc que la ville fait des dizaines de millions qui vont être investis tout le long de l'Orb pour mettre à l'abri les gens de part et d'autre. Aujourd'hui, la lutte contre les inondations, à Béziers comme ailleurs, c'est une priorité. Alors oui, ça va coûter. Ça va nous coûter de l'argent à tous parce qu'il y a une taxe pour ça. Mais en même temps, il n'y a pas d'autre solution que faire ces travaux.

Speaker 1: Robert Ménard Très, très rapidement, vous espérez? Vous allez demander la catastrophe naturelle. En tout cas, vous espérez l'obtenir.

Speaker 2: Mais oui, j'espère l'obtenir. Je vais saisir pas plus tard que ce matin le préfet, le préfet. J'espère être un peu plus entendu que la dernière fois qu'il y avait une qui avait une salle. C'était donc en 2000 2019. Les catastrophes survenues, madame Borne qui était venue, vous savez, la ministre à l'époque, avec un certain nombre de caméras de télévision et un certain nombre de promesses, m'ont appelé en me disant vous aurez de l'argent pour la Ville. Vous vous souvenez? Les dégâts à Béziers s'en souvient? Oui, aujourd'hui, je vous le dis tout de suite nous n'avons pas eu pas 100 000 euros par 10000 euros par 000 euros. Rien, pas un centime, pas un centime. J'aime bien les ministres, quand ils viennent sur les accueillent avec plaisir. Mais il ne faut pas faire de promesses qu'on ne tient pas. Je m'adresse ce matin au près au préfet. Je suis persuadé qu'il aura un peu plus de parole.

Speaker 1: Merci beaucoup. Robert Ménard, maire de mon maire de Béziers. Un joli lapsus. Maire de Béziers et président de l'agglomération. Très bonne journée à vous. Bon courage.

Speaker 2: Merci.

Speaker 1: C'est à réécouter si vous le souhaitez sur notre site internet France Bleu point. FR. On reste justement à Béziers.