Les travaux sur la passerelle d'Holzarte bientôt terminés à Larrau

La passerelle d'Holtzarte bientôt rouverte ? En tout cas, les travaux vont bon train. Ce lundi 12 avril, un hélicoptère transportait les sections de platelage, c'est toute la partie piétonne du pont. Une structure qui sera désormais en acier galvanisé pour remplacer l'ancienne passerelle en bois. Les travaux ont commencé le mois dernier, et doivent s'achever cette semaine. "Il y avait un état de pourrissement avancé sur certaines planches, a constaté Julian Vidal du bureau d'études Géolithe, maitre d'oeuvre sur ces travaux. "Certaines planches avaient déjà été remplacées et ça remettait en cause la pérennité de l'ouvrage à moyen, long terme."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère a ramené le platelage en acier sur la passerelle © Radio France - Anthony Michel

En août dernier, le maire de Larrau, Jean Dominique Iriart avait pris un arrêté municipal pour interdire l'accès à la passerelle, faisant part de ses inquiétudes, d'abord pour le nombre de personnes qui se croisaient dans le sentier en direction de la passerelle, puis concernant l'état du pont en lui même. Des travaux ont finalement été diligentés pour remplacer le platelage de la passerelle. Un investissement de 100.000 euros de la part du Conseil Départemental qui en a la compétence.

De l'acier galvanisé pour remplacer le bois de la passerelle d'Holzarte © Radio France - Anthony Michel

Polémique sur la passerelle

Pour autant, les travaux sont au coeur d'une polémique. Tout a commencé l'été dernier, lorsque le tout fraichement élu maire de Larrau a fait fermer l'accès à la passerelle d'Holzarte, demandant à ce que des travaux soient engagés. Des travaux qui étaient prévus, mais pas pour tout de suite ont finalement été avancés. Pour le Conseil Départemental ils n'étaient pas urgentissimes. "Ils étaient nécessaire", assure Annick Trounday-Idiart, conseillère départementale sur le canton Montagne Basque. "Le "vraiment nécessaire", je ne l'appuierais pas dans le sens où, de toute façon, nous faisons des contrôles tous les ans avec des bureaux de contrôle adaptés et complètement sécurisés et donc de façon très responsable. Le conseil départemental surveille la sécurité de cet endroit. La passerelle précédente était en bois. Là, il semble plus sécurisé encore de la mettre en acier galvanisé de façon à ce qu'elle dure plus longtemps. Ce n'était pas une question de sécurisation actuelle, mais une question de prolonger pour plus longtemps et nous avons nous la volonté de le faire". Annick Trounday-Idiart qui comprend néanmoins les inquiétudes du maire. "En tant que maire, on a le devoir d'avoir certaines nos inquiétudes et la responsabilité qui va avec. Pour autant, nous avons nous aussi, évidemment, le sens de la responsabilité".

Discussion animée autour des responsabilités de chacun dans la passerelle d'Holzarte, autour de la conseillère départementale Annick Trounday Idiart et le maire de Larrau Jean Dominique Iriart © Radio France - Anthony Michel

De son côté le maire Jean Dominique Iriart réplique: "on me dit toujours que j'ai des inquiétudes, que j'ai peur, je réponds toujours non j'ai des responsabilités. C'est complètement différent. Je prends mes responsabilités autant que possible, la tête froide, parce que c'est mon devoir". Jean Dominique Iriart partiellement satisfait par la teneur de ces travaux. "C'est un pas de plus pour moi. En principe la passerelle sera sécurisée, il sera plus possible de contrôler des éléments qui supportent les personnes. Il y a un pas de franchi et j'espère que les rapports de contrôle seront réguliers, responsables et indépendants". Néanmoins, il reste du travail selon lui. "Il reste l'accès au pont aussi bien en aval qu'en amont", pour éviter les trop grands nombres de croisement entre les randonneurs. Le maire de Larrau qui attendra les résultats du contrôle post-travaux avant de lever son arrêté municipal. _"A la fin, c'est moi qui décide_. Il faut que je m'assure, en tant que seul responsable de la sécurité, que j'ai fait tout ce que je devais faire pour m'assurer que la sécurité était assurée."

Le maire de Larrau Jean Dominique Iriart avait mis un arrêté municipal pour interdire l'accès à la passerelle d'Holtzarte en août dernier © Radio France - Anthony Michel