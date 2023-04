Les travaux sur la sécurité incendie de la cathédrale de Bayonne débuteront à l'automne

La ministre de la Culture a annoncé ce mardi l'accélération du "plan sécurité cathédrale", lancé après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris il y a quatre ans, le 15 avril 2019. Rima Abdul Malak a précisé que trois cathédrales, dont celle de Bayonne, "exigent un effort particulier". Selon les informations glanées par France Bleu Pays Basque auprès des services de l'Etat, la mission d'expertise menée par l'architecte des bâtiments de France avec les pompiers a déterminé un certain nombre de travaux nécessaires qui débuteront à l'automne 2023, et nécessitent un investissement évalué à 800.000 euros.

ⓘ Publicité

Eviter la propagation d'un incendie

Si des travaux ont déjà été réalisés par le passé, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a relevé le niveau des exigences et entraîné d'importants investissements de la part de l'Etat. L'édifice bayonnais nécessite une attention particulière de part sa disposition. Sainte-Marie, construite aux XIIIe et XIVe siècles, est en effet "entrelacée dans le tissu urbain, bien plus que la plupart des autres cathédrales" habituellement bâties sur une place, explique le conservatoire régional des monuments historiques. L'enjeu du travail sur la sécurité incendie est à la fois d'éviter la propagation d'un feu et de faciliter l'accès des pompiers, que les rues étroites du centre-ville ancien de Bayonne complexifient déjà.

En ce qui concerne le renforcement de la sécurité incendie, le travail effectué en corrélation avec les pompiers experts des monuments historiques et ceux du SDIS 64 a permis de déterminer plusieurs axes d'actions. Des colonnes sèches vont être mises en place dans la cathédrale de Bayonne, des cloisons coupe-feu vont également être installées dans les combles et dans les endroits de stockage pour éviter la propagation d'un éventuel incendie. Par ailleurs, des caméras thermiques, qui permettent de détecter un échauffement avant même l'émanation de fumées, et donc de déclencher une intervention plus rapide des pompiers, vont venir s'ajouter au dispositif de détection incendie déjà actif.

Protéger des oeuvres de valeur

Pour faciliter l'intervention des pompiers, un escalier spécifique va également être créé pour leur permettre d'accéder plus facilement aux combles. Par ailleurs, des investissements vont être consacrés à l'acquisition et à l'installation de matériel nécessaire à la protection des œuvres. Une dizaine d'entre elles, de part leur valeur artistique et patrimoniale, ont été identifiées comme prioritaire au sein de la cathédrale Sainte-Marie. Certaines pourront être évacuées rapidement par les pompiers. Mais les très grands tableaux, eux, sont impossibles à sortir rapidement.

Des bâches ignifugées spéciales vont donc être installées. Si le matériel a déjà été identifié, en revanche les discussions se poursuivent sur le meilleur moyen de les mettre en place tout en permettant leur activation la plus rapide et efficace possible. Enfin, des installations électriques, qui ne "présentent pas de risque immédiat", mais pourraient poser un problème à terme, d'après le conservatoire régional des monuments historiques, vont être changées.

Les travaux vont débuter dès le deuxième semestre 2023, la cathédrale de Bayonne ayant été identifiée parmi les bâtiments prioritaires cette année. Ils se dérouleront en deux phases, indique le conservatoire régional des monuments historiques. La première phase débutera à l'automne prochain et 400.000 euros y seront consacrés. La seconde se déroulera en 2024 avec un investissement équivalent, pour un coût total évalué à 800.000 euros. La cathédrale restera ouverte le temps des travaux, même si l'accès à certaines parties pourrait être restreint temporairement en fonction des nécessités.