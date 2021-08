Les Traversées Tatihou, pèlerinage musical du Val de Saire

Comme chaque année, le Val de Saire vit au rythme des marées et des musiques du monde lors des Traversées Tatihou. Avec un traditionnel cheminement jusqu'à l'île à marée basse. Voyage avec des festivaliers, plus ou moins outillés.

Vingt minutes de marche au milieu des parcs à huîtres de Saint-Vaast-La-Hougue. Et comme récompense : une île, des notes de musique, et un dépaysement assuré. Les Traversées Tatihou, c'est ce cocktail qui dure depuis 1994, au rythme des marées et de la musique du monde. Au total, 23 groupes se produisent pour cette 27e édition, qui dure jusqu'au 24 août.

Ouvrir grand ses oreilles, se laisser emporter. Les Traversées, ça se fait aussi de manière très modeste, avec des bottes ou des vieilles tennis. C'est très simple - Laurence Loyer-Camebourg, directrice de la Culture au département de la Manche

Sur la plage, Catherine se prépare pour son pèlerinage sous le soleil. Cette habitante de Sainte-Croix-Hague vient quasiment tous les ans. Et elle a tout prévu : "des chaussures qui ne craignent pas l'eau, une petite serviette pour essuyer ses pieds en arrivant. Et c'est bon ! Après, il ne reste plus qu'à profiter", sourit la Manchoise.

"ça fait bien sept à huit ans qu'on n'est pas venus. On voulait retrouver le plaisir de cette procession. A pied, en traversant la mer, ce n'est pas commun" - Valérie, une festivalière

C'est parti pour un peu plus d'un kilomètre. Principale difficulté, le passage d'un gué. Certains ont de l'eau jusqu'aux mollets. D'autres se déchaussent. "ça pique un peu quand on n'a pas les chaussures, sur les cailloux", commente un spectateur havrais. Parfois, c'est épique. "Oh regarde, papa a failli tomber dans l'eau", ricane une jeune femme. "Fais comme si t'étais une sirène, fonce !", lance un jeune homme.

Un festival qui a du s'adapter à la crise sanitaire. Dès l'arrivée sur l'île, un contrôle du pass sanitaire est réalisé avant même le contrôle des billets. "A partir du moment où il y a eu les annonces sur l'obligation du pass sanitaire, il y a eu un arrêt brutal des réservations. Et puis c'est reparti progressivement quand les gens ont commencé à comprendre comment ça s'organisait", explique Laurence Loyer-Camebourg. Pour cette édition 2021, les organisateurs tablent sur "65 à 70%" de fréquentation par rapport à une année classique, sur l'ensemble des concerts.