Les très anciens de la CGT toujours mobilisés pour les salaires à Châteauroux

Une nouvelle mobilisation à l'appel de la CGT. Près de 150 personnes ont manifesté sur la place de la République à Châteauroux, ce jeudi 10 novembre. Au cœur des revendications : la vie chère, l'inflation et la réforme des retraites. Une mobilisation loin de la foule des grands jours, le syndicat peine désormais à rassembler.

Moins de 200 personnes se sont rassemblées à Châteauroux à l'appel de la CGT, ce jeudi 10 novembre © Radio France - Alexandre Mottot

"Il faudrait que les jeunes soient là"

Dans le cortège, on trouvait principalement des personnes âgées, notamment des anciens salariés de la SNCF, toujours prêts à se mobiliser pour la CGT. Alors pourquoi continuer à manifester quand on a plus de 80 ans ? "Pour la retraite, pour augmenter les salaires, pour les jeunes", lance Claude, un retraité. "Pour garder ce qu'on a gagné et qu'on est en train de perdre, ajoute Michel, son ami. Il faudrait que les jeunes soient là". La jeunesse, c'est aussi ce qui pousse Maurice à descendre dans la rue, malgré son grand âge : "les jeunes ne partiront peut-être pas en retraite comme nous", regrette l'octogénaire.

Maurice, presque 88 ans, descend toujours dans la rue pour défendre les retraites © Radio France - Alexandre Mottot

On sent des regrets et même une impuissance chez de nombreux manifestants. "On s'est toujours battus mais malheureusement, les conditions de travail et les salaires se dégradent, insiste Jacques, 85 ans. Quand j'étais secrétaire de la CGT à Châteauroux, on était 600 cheminots".

"A l'époque, on était des centaines"

La faible mobilisation, les rangs qui s'amenuisent d'années en années préoccupent la plupart des manifestants. "A l'époque, quand on faisait des grèves locales à Châteauroux, on était des centaines et c'est comme ça qu'on faisait avancer nos revendications", regrette l'un d'eux.

Mais alors pourquoi moins de monde qu'avant dans les cortèges? Jacques a sa petite idée : "c'est la société qui est devenue comme ça, chacun essaie de s'en sortir individuellement". Farouches défenseurs de leurs acquis sociaux, ces anciens de la CGT ne sont pas prêts à raccrocher les banderoles.