Les trois déchetteries du Pays du coquelicot rouvrent, mais sous conditions

Les trois déchetteries du Pays du coquelicot (Somme), fermées depuis la mi-mars, seront de nouveau accessibles à partir du vendredi 24 avril. Mais à cause du coronavirus, les horaires et conditions d'accès sont aménagés.

Les trois déchetteries du Pays du coquelicot, au nord de la Somme, rouvre à la fin de la semaine : le vendredi 24 avril pour celles de Bray-sur-Somme et d’Acheux-en-Amiénois et samedi 25 avril pour celle d’Albert. Une décision prise par la Communauté de communes, en accord avec la préfecture et l'entreprise en charge de l'évacuation des dépôts. Les déchetteries avaient fermé le 16 mars dernier en raison de l'épidémie de coronavirus et du confinement.

A cause de la crise sanitaire, les horaires ont été aménagés jusqu'au 11 mai 2020 :

Les déchetteries d’Acheux-en-Amiénois et de Bray-sur-Somme seront ouvertes les lundis, mercredis et vendredis, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

de 9h à 12h et de 14h à 18h. La déchèterie d’Albert sera ouverte les mardis et jeudis, de 9h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que les samedis en journée continue, de 9h à 18h.

A noter que, sur place, l'accès sera limité : deux véhicules maximum à la fois à Albert et Bray-sur-Somme ; pas plus d’un véhicule à la fois à Acheux-en-Amiénois.

Par ailleurs, pour limiter l'engorgement des sites, un seul accès par jour et par foyer sera autorisé. Et lors du déchargement, une seule personne pourra sortir du véhicule (deux pour les déchargement volumineux).

Cette réouverture est aussi soumise au strict respect des mesures sanitaire liée à la lutte contre le Covid-19 : distanciation sociale, gestes barrières, etc.

Le personnel des déchèteries sera lui équipé de matériel de protection et les locaux seront désinfectés quotidiennement.