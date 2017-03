Les trois idées reçues sur les radars embarqués

A quand des radars embarqués dans des voitures conduites par des entreprises privées ? La Ligue Contre la Violence Routière est pour. Les associations d'automobilistes sont contre. Elles craignent que ces sociétés aient pour seul objectif, celui de faire du chiffre.

Actuellement, la Sécurité routière compte 303 voitures radars. En moyenne, les gendarmes et policiers ne les utilisent qu'une heure et treize minutes par jour. Bruno Le Roux souhaite qu'elles soient davantage utilisées. C'est pourquoi, le ministre de l'intérieur a confié la gestion de six voitures à une société privée de l'Eure. Il s'agit d'une expérimentation. Elle va durer jusqu'au 1er septembre. Catherine Pépoz de la Ligue Contre la Violence Routière répond à trois idées reçues.

Les radars ne servent qu'à remplir les caisses de l'Etat

FAUX : les radars rapportent entre 650 et 700 millions d'euros à l'Etat. Le coût de l'insécurité routière a été réévalué à 50 milliards d'euros. On voit bien la différence. C'est le contribuable qui supporte le coût. Ce sont nos impôts, nos primes d'assurances qui augmentent.

Les radars embarqués ne font pas baisser le nombre de morts sur les routes

FAUX : on estime avoir sauvé 40 000 vies depuis 2003. On sait qu'avec les contrôles routiers, on en sauvera encore. Le gouvernement avait prévu de passer en 2020 en dessous des 2000 tués par an. On en est loin. Je regrette que l'on en soit encore au stade de l'expérimentation lorsque l'on parle de sécurité routière. On le voit avec les radars embarqués par des sociétés privées.

Je suis plus dangereux si je dépasse la vitesse autorisée d'un kilomètre à l'heure

VRAI : 1 % de hausse de la vitesse entraîne 4 % d'accidents en plus. Il n' y a pas de petit excès de vitesse. C'est pour cela qu'en 1990, on a baissé la vitesse autorisée de 10 km/h dans les agglomérations pour sauver la vie des piétons et des cyclistes.