Les trottinettes électriques débarquent à Carry-le-Rouet et Sausset-les-Pins

Pour la première fois, des trottinettes électriques arrivent dans des communes de moins de 10.000 habitants. Une initiative portée par les deux maires, Bruno Chaix (Sausset-les-Pins) et Jean Montagnac (Carry-le-Rouet), qui entendent bien faire la chasse aux incivilités.

De gauche à droite : un représentant de la société CIRC, Alain Duprat, premier adjoint à la mairie de Carry-le-Rouet, et Bruno Chaix, maire de Sausset-les-Pins

Côte Bleue, France

C'est une idée que devraient apprécier les touristes : les trottinettes de la société CIRC ont été inaugurées vendredi à Carry-le-Rouet par le premier adjoint de la commune, Alain Duprat, et Bruno Chaix, maire de Sausset-les-Pins. Dans le cadre de ce projet, qui consiste à mettre à disposition des trottinettes en période estivale uniquement, les engins ont été pensés et configurés pour éradiquer l'incivisme.

Trottoirs et dépôts sauvages interdits

Comme c'est déjà le cas dans la majorité des villes qui disposent de ces trottinettes, il est strictement interdit de circuler sur les trottoirs. Mais la législation encadrant l'usage de ces engins étant insuffisante aux yeux des deux élus locaux, ils ont choisi de prendre un arrêté municipal supplémentaire. Ce dernier permettra aux forces de l'ordre de verbaliser les usagers irrespectueux d'une amende de première classe, soit 38 euros.

Il sera bien évidemment interdit aux usagers de circuler sur les routes à plus de 70 km/h. Aussi, dans certaines zones, les trottinettes seront bridées à 6 km/h, grâce à un système de géolocalisation, qui limite également les espaces ou ces appareils peuvent stationner. Si vous sortez de ces espaces, votre trottinette ne fonctionnera plus ; et en ce qui concerne les dépôts sauvages, Bruno Chaix avertit les futurs usagers : "si vous laissez votre trottinette hors des endroits réservés, vous continuerez d'être débités sur votre carte bleue".

Désengorger la circulation

Autre effet bénéfique, selon Serge Morelli, chef de service de la police municipale de Sausset-les-Pins : une circulation de voitures moins dense entre les deux communes. "C'est un peu plus de travail pour nous, mais c'est que du bonus, puisque nous sommes déjà mobilisés l'été : il y aura moins de trafic dans les deux communes". De quoi rassurer habitants et touristes, au premier abord inquiets de devoir slalomer entre les voitures.