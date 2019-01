Les trottinettes électriques débarquent à Marseille

Marseille, France

Elles sont vertes et noires, silencieuses, et non polluantes car électriques et sont disponibles dans les rues de Marseille en libre service, "free floating". Il suffit de télécharger l'application "Lime partage de trottinettes" sur votre smartphone. Et grâce à la carte de la ville en temps réel, vous visualisez les trottinettes disponibles et leur emplacement exact, ainsi que le niveau de charge de la batterie du véhicule.

1 euro pour débloquer la trottinette + 15 centimes par minute

Il vous en coûtera 1 euro pour débloquer la trottinette puis, 15 centimes par minute d'utilisation. soit, pour avoir testé, 1 euro 90 pour parcourir 800 mètres, avec l’avantage de pouvoir la laisser là où on le souhaite à condition de rester dans le périmètre prédéfini . Et avis à ceux qui seraient tentés de les utiliser gratuitement, ou de les subtiliser, les trottinettes sont géolocalisées et équipées d’une alarme assez dissuasive.

chaussée? trottoir? ou piste cyclable?

En deux jours à peine, les trottinettes électriques ont déjà rencontré un vif succès. Reste à savoir où rouler: Sur la chaussée? les trottoirs? ou les pistes cyclables, quand il y en a... Car en ce qui concerne les modalités de circulation des NVEI (Nouveaux Véhicules Électriques Individuels), il y a un vide juridique. Le gouvernement prépare un décret pour cet été qui définira des autorisations de circulation. Mais les premiers utilisateurs marseillais n'ont pas hésité longtemps pour savoir où rouler: sur le trottoir! la cohabitation risque d'être compliquée entre les piétons et les trottinettes dont la vitesse peut atteindre les 25 km/h.